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Hordótemető bukkant elő a Dunából: 110 fémhordót szedtek ki Újpestnél

A Duna rendkívül alacsony vízállása ezúttal nemcsak gumiabroncsokat és kommunális hulladékot tett láthatóvá: Újpestnél valóságos hordótemető került elő a folyó medréből. 2026.08.31 10:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Folytatják a Duna medrének megtisztítását a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai, akik az alacsony vízállást kihasználva ezúttal Újpesten, az Üdülő sor térségében dolgoztak.



A mederből megdöbbentő mennyiségű hulladék került elő: összesen 110 fémhordót emeltek ki és szállítottak el.



A hordók mellett 15 gumiabroncsot, mintegy 100 kilogramm egyéb vashulladékot, valamint fél köbméternyi kommunális szemetet is összegyűjtöttek.



Nem ez az első alkalom, hogy az alacsony Duna megmutatja, mennyi hulladék rejtőzik a víz alatt. A vízügyi szakemberek korábban nagy mennyiségű gumiabroncsot is eltávolítottak a mederből.



A mostani akció során tehát nem kevesebb mint 110 hordóval lett tisztább a Duna medre.