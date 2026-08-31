Időjárás

Hordótemető bukkant elő a Dunából: 110 fémhordót szedtek ki Újpestnél

A Duna rendkívül alacsony vízállása ezúttal nemcsak gumiabroncsokat és kommunális hulladékot tett láthatóvá: Újpestnél valóságos hordótemető került elő a folyó medréből.

2026.08.31 10:13ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Folytatják a Duna medrének megtisztítását a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai, akik az alacsony vízállást kihasználva ezúttal Újpesten, az Üdülő sor térségében dolgoztak.

A mederből megdöbbentő mennyiségű hulladék került elő: összesen 110 fémhordót emeltek ki és szállítottak el.

A hordók mellett 15 gumiabroncsot, mintegy 100 kilogramm egyéb vashulladékot, valamint fél köbméternyi kommunális szemetet is összegyűjtöttek.

Nem ez az első alkalom, hogy az alacsony Duna megmutatja, mennyi hulladék rejtőzik a víz alatt. A vízügyi szakemberek korábban nagy mennyiségű gumiabroncsot is eltávolítottak a mederből.

A mostani akció során tehát nem kevesebb mint 110 hordóval lett tisztább a Duna medre.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.