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Hordótemető bukkant elő a Dunából: 110 fémhordót szedtek ki Újpestnél
A Duna rendkívül alacsony vízállása ezúttal nemcsak gumiabroncsokat és kommunális hulladékot tett láthatóvá: Újpestnél valóságos hordótemető került elő a folyó medréből.2026.08.31 10:13ma.hu
Folytatják a Duna medrének megtisztítását a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai, akik az alacsony vízállást kihasználva ezúttal Újpesten, az Üdülő sor térségében dolgoztak.
A mederből megdöbbentő mennyiségű hulladék került elő: összesen 110 fémhordót emeltek ki és szállítottak el.
A hordók mellett 15 gumiabroncsot, mintegy 100 kilogramm egyéb vashulladékot, valamint fél köbméternyi kommunális szemetet is összegyűjtöttek.
Nem ez az első alkalom, hogy az alacsony Duna megmutatja, mennyi hulladék rejtőzik a víz alatt. A vízügyi szakemberek korábban nagy mennyiségű gumiabroncsot is eltávolítottak a mederből.
A mostani akció során tehát nem kevesebb mint 110 hordóval lett tisztább a Duna medre.
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