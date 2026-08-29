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Feljelentést tett a minisztérium az M6-os autópálya ügyében - több mint 100 milliárd forint lehet a tét

Vitézy Dávid szerint ugyanazt az autópályát 11 éven keresztül 44 milliárd forintért is üzemeltethetnék, miközben a korábbi döntés alapján 149 milliárdot fizetett volna érte az állam. 2026.08.29 10:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Büntetőfeljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen az M6-os autópálya üzemeltetési jogának odaítélése miatt – jelentette be Vitézy Dávid.



A feljelentés különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt történt. Vitézy állítása szerint a korábbi építési és közlekedési miniszter, Lázár János a minisztérium szakmai javaslatával szemben az MKIF koncessziós társaságra bízta az M6 üzemeltetését.



A politikus által közölt számok szerint a különbség rendkívüli. Az autópályát jelenleg is működtető M6 Duna koncessziós társaság 2026 októbere és 2037 októbere között 44 milliárd forintért vállalná a pálya fenntartását, beleértve a legmagasabb minőségi osztálynak megfelelő üzemeltetést és a szükséges burkolatfelújítást.



Ezzel szemben az MKIF-fel kötött konstrukció ugyanerre az időszakra 149 milliárd forintos költséget jelentett volna, vagyis a két megoldás között több mint 100 milliárd forint a különbség.



Vitézy szerint a korábbi miniszternek szerződéses lehetősége lett volna az olcsóbb megoldást választani, mégis az MKIF mellett döntött. A bejegyzésben azt is állítja, hogy Lázár Jánosnak nem volt hatásköre a döntés meghozatalára, mert a koncessziós ügyek akkor az illetékes nemzetgazdasági miniszterhez tartoztak.



Az új kormány ezért nemcsak büntetőfeljelentést tett, hanem úgy ítélte meg, hogy a korábbi megrendelés érvénytelen és joghatás kiváltására alkalmatlan.



Ennek eredményeként Vitézy közlése szerint az állam a több mint 100 milliárd forinttal olcsóbb konstrukciót választja, és az M6 Duna ajánlata alapján folytathatják az autópálya üzemeltetését.



A feljelentés ugyanakkor önmagában nem jelenti a büntetőjogi felelősség megállapítását: annak eldöntése, hogy történt-e bűncselekmény, a nyomozó hatóságok, illetve adott esetben a bíróság feladata.