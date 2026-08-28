Légiközlekedés

Francia kisgép sértette meg a magyar légteret - a Gripeneket is riasztották

Egy rádiókapcsolat nélkül repülő francia kisgép miatt került készültségbe a magyar légvédelem péntek délután, a repülő végül engedély nélkül be is lépett Magyarország légterébe.

2026.08.28 22:00ma.hu
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A Magyar Honvédség vadászgépeit is riasztani kellett augusztus 28-án délután egy francia PA–28 típusú kisrepülőgép miatt – közölte Dr. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

A kisgép Szlovénia felől, Ausztrián keresztül Csehország irányába repült, ám nem létesített rádiókapcsolatot a polgári légiforgalmi irányítással. Az eset miatt először az osztrák légierő készenléti géppárja emelkedett a levegőbe, ezért a magyar vadászgépek alacsonyabb készenléti fokozatba léptek vissza.

A helyzet azonban váratlan fordulatot vett. A közlés szerint a francia gép pilótája az osztrák vadászgépek észlelése után Fertőszentmiklós térségében engedély nélkül berepült Magyarország légterébe.

Időközben sikerült helyreállítani a kisgép és az osztrák légiforgalmi irányítás közötti rádiókapcsolatot. A repülő Kapuvár térségében elhagyta a magyar légteret, és visszatért Ausztria fölé.

Mivel a helyzet rendeződött, a magyar Gripeneknek végül nem kellett felszállniuk, a kecskeméti légibázison maradtak.

Ruszin-Szendi Romulusz közlése szerint az ügyben légtérsértés és légiforgalmi szabálysértés miatt feljelentést tettek az illetékes hatóságoknál.

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