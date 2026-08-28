Rendszerváltás

Ügyvédkör: A pártpolitikai szempontok nem írhatják felül a szakmai alkalmasságot a vagyonvisszaszerzési hivatal esetében

Felhívással fordult az országgyűlési képviselőkhöz az Ügyvédkör: arra kérik őket, hogy egy hivatal vezetőjének megválasztásakor elsősorban a jelölt büntetőjogi tudását, szakmai tapasztalatát és vezetői alkalmasságát mérlegeljék. 2026.08.28 08:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az országgyűlési képviselőkhöz intézett felhívást az Ügyvédkör, amelyben arra kéri a döntéshozókat, hogy egy hivatal vezetőjének megválasztása előtt felelősen vizsgálják meg a jelölt szakmai alkalmasságát.



A szervezet szerint a tisztség betöltéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő büntetőjogi szakmai tudás, valamint a nyomozati és vádképviseleti tapasztalat. Fontosnak tartják azt is, hogy a leendő vezető rendelkezzen a társhatóságokkal való hatékony együttműködéshez szükséges kapcsolatrendszerrel.



Az Ügyvédkör álláspontja szerint ezek nélkül nem lehet megfelelően ellátni azokat a hatásköröket, amelyek a közvagyon védelmét, a büntetőeljárások törvényességét és az alapvető jogokat is érintik.



A szervezet arra is figyelmeztette az országgyűlési képviselőket, hogy választásuk során pártpolitikai, személyes vagy más, szakmán kívüli megfontolások nem írhatják felül a tisztséghez szükséges szakmai követelményeket.



A felhívás szerint a döntésnél a büntetőjogi tudásnak, a szakmai tapasztalatnak és a vezetői alkalmasságnak kell meghatározónak lennie.