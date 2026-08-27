Környezetvédelem

Ilyet még a Városgondnokság sem látott: belülről gyulladt ki egy fa Székesfehérváron

Egészen szokatlan esethez riasztották a tűzoltókat Székesfehérváron: egy juharfa belsejében keletkezett tűz, miközben kívülről szinte semmi nem utalt arra, milyen állapotban van a fa.

2026.08.27 18:07ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Korhadás miatt gyulladt ki egy juharfa a székesfehérvári Hosszúsétatéren – számolt be a különleges esetről a Székesfehérvár Városgondnoksága.

A közlés szerint ilyet korábban még nem tapasztaltak a városi faállomány gondozása során. A juhar belsejében öngyulladás történt, a keletkezett tüzet a fehérvári tűzoltók oltották el.

Az eset után a Városgondnokság munkatársai kivágták a balesetveszélyessé vált fát. Ekkor derült ki, mi rejtőzött a látszólag egészséges külső mögött.

A juhar belsejét a korhadás szinte teljesen felemésztette: a törzsben csaknem egy köbméteres üreg alakult ki.

A fa állapotának súlyossága kívülről nem volt látható, így a hatalmas belső üreg csak a kivágás után vált egyértelművé.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.