Környezetvédelem
Ilyet még a Városgondnokság sem látott: belülről gyulladt ki egy fa Székesfehérváron
Egészen szokatlan esethez riasztották a tűzoltókat Székesfehérváron: egy juharfa belsejében keletkezett tűz, miközben kívülről szinte semmi nem utalt arra, milyen állapotban van a fa.2026.08.27 18:07ma.hu
Korhadás miatt gyulladt ki egy juharfa a székesfehérvári Hosszúsétatéren – számolt be a különleges esetről a Székesfehérvár Városgondnoksága.
A közlés szerint ilyet korábban még nem tapasztaltak a városi faállomány gondozása során. A juhar belsejében öngyulladás történt, a keletkezett tüzet a fehérvári tűzoltók oltották el.
Az eset után a Városgondnokság munkatársai kivágták a balesetveszélyessé vált fát. Ekkor derült ki, mi rejtőzött a látszólag egészséges külső mögött.
A juhar belsejét a korhadás szinte teljesen felemésztette: a törzsben csaknem egy köbméteres üreg alakult ki.
A fa állapotának súlyossága kívülről nem volt látható, így a hatalmas belső üreg csak a kivágás után vált egyértelművé.
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