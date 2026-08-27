Környezetvédelem

Ilyet még a Városgondnokság sem látott: belülről gyulladt ki egy fa Székesfehérváron

Egészen szokatlan esethez riasztották a tűzoltókat Székesfehérváron: egy juharfa belsejében keletkezett tűz, miközben kívülről szinte semmi nem utalt arra, milyen állapotban van a fa. 2026.08.27 18:07 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Korhadás miatt gyulladt ki egy juharfa a székesfehérvári Hosszúsétatéren – számolt be a különleges esetről a Székesfehérvár Városgondnoksága.



A közlés szerint ilyet korábban még nem tapasztaltak a városi faállomány gondozása során. A juhar belsejében öngyulladás történt, a keletkezett tüzet a fehérvári tűzoltók oltották el.



Az eset után a Városgondnokság munkatársai kivágták a balesetveszélyessé vált fát. Ekkor derült ki, mi rejtőzött a látszólag egészséges külső mögött.



A juhar belsejét a korhadás szinte teljesen felemésztette: a törzsben csaknem egy köbméteres üreg alakult ki.



A fa állapotának súlyossága kívülről nem volt látható, így a hatalmas belső üreg csak a kivágás után vált egyértelművé.