Környezetszennyezés
Rejtélyes vízóra pörög a CATL közelében: tízezrek köbméterei után követelnek választ Debrecenben
Egy helyi aktivista szerint továbbra is hatalmas mennyiségű vizet használnak a debreceni déli ipari parkban, miközben nem tudni pontosan, miért van szükség az elhúzódó mosatásra. Az ügyben közérdekű adatigénylést nyújtottak be.2026.08.27 16:00ma.hu
Forgács Attila közösségi oldalán számolt be arról, hogy ismét ellenőrizték a debreceni déli ipari parkban található vízmérőt, amelyet korábbi videójuk elkészítése után egy rögzített műanyag virágládával takartak le.
Forgács állítása szerint a takarást rongálás nélkül félre tudták mozdítani annyira, hogy telefonnal rögzítsék a mérő állását. Augusztus 16-án az 24 783 köbmétert mutatott.
A bejegyzés szerint a CATL második kapujának közelében hosszabb ideje zajlik egy mosatási művelet, annak pontos céljáról és műszaki indokairól azonban továbbra sem rendelkeznek információval.
Forgács számítása szerint a mérőn látott vízmennyiség nagyságrendileg Mikepércs teljes lakossági vízellátását 50–55 napig fedezné.
Az ügyben közérdekű adatigénylést is benyújtottak. Többek között arra várnak választ, hogy honnan származik a felhasznált víz, érinti-e a lakossági ivóvízkészleteket, milyen vizsgálatok indokolják a mosatást, illetve milyen műszaki számítások alapján határozták meg az ehhez szükséges vízmennyiséget.
Arra is magyarázatot kérnek, hogyan egyeztethető össze a több tízezer köbméteres vízfelhasználás az aszályos időszakkal és az elrendelt I. fokú vízkorlátozással, valamint hová vezetik el a mosatás során felhasznált vizet.
Forgács szerint a hatóságoknak és az érintett szolgáltatónak mielőbb tisztázniuk kell a mérőn látható érték és a hosszú ideje tartó művelet körülményeit.
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