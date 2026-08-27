Környezetszennyezés

Rejtélyes vízóra pörög a CATL közelében: tízezrek köbméterei után követelnek választ Debrecenben

Egy helyi aktivista szerint továbbra is hatalmas mennyiségű vizet használnak a debreceni déli ipari parkban, miközben nem tudni pontosan, miért van szükség az elhúzódó mosatásra. Az ügyben közérdekű adatigénylést nyújtottak be. 2026.08.27 16:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Forgács Attila közösségi oldalán számolt be arról, hogy ismét ellenőrizték a debreceni déli ipari parkban található vízmérőt, amelyet korábbi videójuk elkészítése után egy rögzített műanyag virágládával takartak le.



Forgács állítása szerint a takarást rongálás nélkül félre tudták mozdítani annyira, hogy telefonnal rögzítsék a mérő állását. Augusztus 16-án az 24 783 köbmétert mutatott.



A bejegyzés szerint a CATL második kapujának közelében hosszabb ideje zajlik egy mosatási művelet, annak pontos céljáról és műszaki indokairól azonban továbbra sem rendelkeznek információval.



Forgács számítása szerint a mérőn látott vízmennyiség nagyságrendileg Mikepércs teljes lakossági vízellátását 50–55 napig fedezné.



Az ügyben közérdekű adatigénylést is benyújtottak. Többek között arra várnak választ, hogy honnan származik a felhasznált víz, érinti-e a lakossági ivóvízkészleteket, milyen vizsgálatok indokolják a mosatást, illetve milyen műszaki számítások alapján határozták meg az ehhez szükséges vízmennyiséget.



Arra is magyarázatot kérnek, hogyan egyeztethető össze a több tízezer köbméteres vízfelhasználás az aszályos időszakkal és az elrendelt I. fokú vízkorlátozással, valamint hová vezetik el a mosatás során felhasznált vizet.



Forgács szerint a hatóságoknak és az érintett szolgáltatónak mielőbb tisztázniuk kell a mérőn látható érték és a hosszú ideje tartó művelet körülményeit.