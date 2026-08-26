Rablás

Már Budafok-Tétény polgármestere is figyelmezteti a lakosságot a maszkos rabló miatt

Éjszaka házakhoz bemenő maszkos személyről és egy gyanús elektronikus eszközzel közlekedő emberről tett közzé felvételeket Karsay Ferenc, aki fokozott óvatosságot kér a kerület lakóitól.

2026.08.26 12:26ma.hu
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Gyanús személyek miatt figyelmeztette a Budafok-Tétényben élőket Karsay Ferenc. A polgármester közösségi oldalán két esetről számolt be, és arra kérte a helyieket, hogy figyeljenek egymásra. A házakba bemászó rémisztő maszkos férfiról itt írt a ma.hu korábban.

Az egyik közzétett felvételen egy olyan személy látható, aki Karsay szerint vélhetően wifi-hálózatok feltörésére, rádiós kapunyitók működésének befolyásolására vagy riasztók zavarására alkalmas tevékenységet végezhet. A polgármester ezt feltételezésként közölte, arra vonatkozó bizonyítékot nem ismertetett, hogy valóban elektronikus rendszereket próbált volna feltörni vagy megzavarni az illető.

A másik esetben egy maszkot viselő személyről készült felvétel, aki a közlés szerint hajnali 1 és 3 óra között házak udvarára megy be. Karsay Ferenc ezt betörési szándékkal hozta összefüggésbe.

A polgármester szerint Budafok-Tétény biztonságában nemcsak a rendőrség és a polgárőrség munkájának van szerepe, hanem annak is, hogy a helyiek odafigyelnek egymásra.

Arra kérte a lakosságot, hogy minél többen osszák meg a felvételeket, és segítsék az érintett személyek azonosítását.

Aki gyanús mozgást észlel, ne próbálja maga feltartóztatni az illetőt; folyamatban lévő vagy közvetlen veszélyt jelentő esetben a 112-es segélyhívón értesítse a hatóságokat.

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