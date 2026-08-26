Bűnügy
80 ezer forintnyi rézért tettek tönkre egy jégpályát - tízmilliós kárt okoztak Hatvanban
Vörösréz csöveket vágtak ki a hatvani jégpálya hűtőrendszeréből, a néhány tízezer forintos zsákmány miatt pedig az egész pálya újraindítása veszélybe került.2026.08.26 06:34ma.hu
Súlyos rongálás és lopás történt a Hatvani Gigászok jégkorongcsapatának jégpályáján. Ismeretlenek a hűtőkompresszorhoz tartozó vörösréz csöveket vágták ki és vitték magukkal.
A csapat tájékoztatása szerint az eltulajdonított réz értéke mindössze mintegy 80 ezer forint lehet, a rongálással okozott kár ugyanakkor elérheti a 10 millió forintot.
A legnagyobb problémát nem is önmagában az anyagi veszteség jelenti. A kivágott csövek pótlása a csapat szerint rendkívül nehéz, ezért kérdésessé vált, hogy a jégpálya egyáltalán működőképes lesz-e a közeljövőben.
Pedig éppen most készültek az újrakezdésre. A Hatvani Gigászok közlése szerint évek munkájával építették fel a helyi jégkorongsportot, amelyhez sok gyermek és felnőtt csatlakozott. Két év kihagyás után szeptember 1-jén szerették volna újraindítani a pályát, és új célok megvalósításába kezdeni.
„Sok időt, pénzt és energiát áldoztunk erre a sportra” – írta a csapat, amely keserű üzenetet is küldött az elkövetőknek: ha legközelebb pénzre van szükségük, inkább kérjenek, mintsem olyan kárt okozzanak, amely egy egész sportközösség munkáját veszélyezteti.
Az ügyben rendőrségi feljelentést tettek.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:35 Milliárdokból épült a Normafa betonszörnye, mégis ivóvízből gyártották a műhavat
- 8:57 Vészhelyzetet hirdettek Panamában - újabb csatorna miatt került veszélybe a világkereskedelem
- 6:34 80 ezer forintnyi rézért tettek tönkre egy jégpályát - tízmilliós kárt okoztak Hatvanban
- 22:15 Meghalt Dolly Parton - 80 éves volt a countryzene legendája
- 20:05 Bosszúból fejbe lőtte alvó kisfiát - élete végéig fegyházban marad a zákányi apa
- 18:28 Rétvári Bence, hogy van pofád? - keményen nekiment a politikusnak Molnár Áron
- 6:05 Kiszabadítják Szolnok belvárosi fáit a kavicsbörtönből - vizet kap mindegyik
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06