Bűnügy

80 ezer forintnyi rézért tettek tönkre egy jégpályát - tízmilliós kárt okoztak Hatvanban

Vörösréz csöveket vágtak ki a hatvani jégpálya hűtőrendszeréből, a néhány tízezer forintos zsákmány miatt pedig az egész pálya újraindítása veszélybe került. 2026.08.26 06:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Súlyos rongálás és lopás történt a Hatvani Gigászok jégkorongcsapatának jégpályáján. Ismeretlenek a hűtőkompresszorhoz tartozó vörösréz csöveket vágták ki és vitték magukkal.



A csapat tájékoztatása szerint az eltulajdonított réz értéke mindössze mintegy 80 ezer forint lehet, a rongálással okozott kár ugyanakkor elérheti a 10 millió forintot.



A legnagyobb problémát nem is önmagában az anyagi veszteség jelenti. A kivágott csövek pótlása a csapat szerint rendkívül nehéz, ezért kérdésessé vált, hogy a jégpálya egyáltalán működőképes lesz-e a közeljövőben.



Pedig éppen most készültek az újrakezdésre. A Hatvani Gigászok közlése szerint évek munkájával építették fel a helyi jégkorongsportot, amelyhez sok gyermek és felnőtt csatlakozott. Két év kihagyás után szeptember 1-jén szerették volna újraindítani a pályát, és új célok megvalósításába kezdeni.



„Sok időt, pénzt és energiát áldoztunk erre a sportra” – írta a csapat, amely keserű üzenetet is küldött az elkövetőknek: ha legközelebb pénzre van szükségük, inkább kérjenek, mintsem olyan kárt okozzanak, amely egy egész sportközösség munkáját veszélyezteti.



Az ügyben rendőrségi feljelentést tettek.