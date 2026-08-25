Rendszerváltás

Rétvári Bence, hogy van pofád? - keményen nekiment a politikusnak Molnár Áron

Molnár Áron élesen reagált Rétvári Bence pedagógussztrájkról szóló bejegyzésére: a színész-aktivista szerint különösen visszás, hogy éppen a korábbi kormány oktatáspolitikájának egyik szereplője kéri számon az új vezetésen a tanárok helyzetét. 2026.08.25 18:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kemény hangú Facebook-bejegyzésben támadta Rétvári Bencét Molnár Áron, miután a politikus azt írta: „Sztrájk jöhet az iskolákban, ha a Tisza továbbra sem tartja be a választási ígéreteit.”



Molnár szerint a kijelentés azért különösen felháborító, mert álláspontja szerint éppen a korábbi Fidesz-kormány korlátozta jelentősen a pedagógusok sztrájklehetőségeit, központosította az iskolarendszert, és bocsátott el olyan tanárokat, akik a közoktatás helyzete miatt tiltakoztak.



„Rétvári Bence, hogy van pofád?” – kezdte bejegyzését, majd felidézte a 2022-es pedagógustüntetéseket is. A poszthoz egy akkor, a Parlament előtt készült fényképet mellékelt.



Molnár Áron hangsúlyozta: szerinte az új kormány oktatáspolitikájával és a TISZA korábbi választási ígéreteinek teljesítésével szemben is helye van a kritikának. Azt azonban abszurdnak tartja, hogy Rétvári a pedagógussztrájk lehetőségével támadja a jelenlegi vezetést.



A színész-aktivista egyúttal felsorolta azokat a változtatásokat is, amelyeket pozitívnak tart az új oktatáspolitikai irányban. Ezek között említette a készségalapú oktatás előtérbe helyezését, a decentralizációt, a tananyag korszerűsítését, az esélyteremtőbb iskolarendszer kialakítását, a korábban politikai okokból elbocsátottként számon tartott pedagógusok rehabilitációját, valamint a szakszervezetekkel kezdett szakmai párbeszédet.



Molnár nem finomkodott Rétvári személyes bírálatakor sem. Szerinte a korábbi kormány politikusai továbbra is „magas lóról” beszélnek, miközben már nincs mögöttük az a politikai helyzet, amely ezt korábban lehetővé tette.



Bejegyzését ironikus üzenettel zárta:



„Kellemes hetet és boldog szembenézést kívánok!”