Időjárás

Milliószámra táncolnak a Duna felett - különleges hóesés lepte el a folyót

Alkonyat után különös látvány fogadja a Duna-parton járókat: apró, fehér szárnyú rovarok milliói lephetik el a folyó fölötti levegőt.

2026.08.20 06:39ma.hu
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Javában zajlik a dunavirágzás, vagyis a védett dunavirág nevű kérész tömeges rajzása. Budapesten már július végén megjelentek az első rajok, augusztus 14–15-én pedig Verőcén is megfigyelték a látványos nászrepülést. A fővárosban várhatóan augusztus folyamán még lehet találkozni a jelenséggel.

A néhány centiméteres kérészek felnőtt élete rendkívül rövid. Ez alatt párt keresnek, majd a nőstények visszatérnek a folyóhoz, hogy petéiket a vízbe juttassák. A tömeges rajzás alkonyatkor kezdődik, és olyan látványt nyújthat, mintha nyári hóesés borítaná be a Duna környékét.

Csakhogy a városi környezet komoly veszélyt jelent számukra. A hidak és utak mesterséges fényei eltéríthetik a rovarokat: a nőstények a csillogó aszfaltot összetéveszthetik a vízfelszínnel, és ott rakhatják le petéiket. Ezekből azonban már nem fejlődhet ki a következő nemzedék.

Az Árpád hídnál ezért különleges fénysorompóval védik a dunavirágokat. A Fővárosi Önkormányzat által, Kriska György szakmai útmutatásával telepített nagy fényerejű, kékes lámpák a vízfelszín közelében tartják a kérészeket, és csökkentik annak esélyét, hogy a híd világítása felé repüljenek.

A rendszer tehát nem a rajzást akadályozza, hanem éppen a kérészek természetes szaporodását segíti.

A dunavirág tömeges visszatérése ráadásul önmagában is jó hír. A faj újbóli megjelenése összefügg a Duna és más folyók vízminőségének javulásával, vízi lárvái pedig fontos szerepet játszanak a folyó ökológiai rendszerében.

Az idei rendkívül alacsony dunai vízállás különleges körülményeket teremtett, de a rajzás erősségét és időpontját nem lehet pusztán a vízszintből megjósolni. A vízjárás mellett a lárvák fejlődése, az időjárás és az esti körülmények együttesen határozzák meg, mikor indul meg a folyó felett a látványos násztánc.

Aki tehát a következő estéken az Árpád híd környékén jár, különleges természeti jelenségnek lehet szemtanúja: miközben nappal az alacsony vízállás mutatja meg a Duna sérülékenységét, alkonyatkor milliónyi apró kérész kelti életre a folyót.

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