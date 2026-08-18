Állatvédelem
Óriási összegre nőtt a követelés, most a Kúrián folytatódik a különös lómentési ügy
Évek óta húzódik a Dharma Ló Menedék Alapítvány és az állam közötti jogvita, miközben a lovak ellátása körül egyre súlyosabb problémákról érkeznek hírek.2026.08.18 08:44ma.hu
Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium részletes közleményben ismertette saját álláspontját a Dharma-ügyben, miután a tárca szerint a következő napokban súlyos állítások jelenhetnek meg az állatok további sorsával kapcsolatban.
A történet mintegy tíz évvel ezelőtt kezdődött. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal határozata alapján 14 lovat és egy szamarat koboztak el, gondozásukkal pedig a Kutyamentő Angyalok Egyesületét bízták meg. Az állatok 2017 szeptemberében kerültek Siófokra, egy olyan ingatlanra, amely a Dharma későbbi képviselőjének érdekeltségébe tartozott.
Csakhogy ekkor a Dharma Ló Menedék Alapítvány még nem is létezett. Alapító okirata 2018. március 28-án kelt, nyilvántartásba pedig április 9-én vették.
A minisztériumi közlemény szerint a bíróság által megállapított tényállás alapján nem sikerült bizonyítani, hogy a Kutyamentő Angyalok Egyesülete milyen megállapodás alapján adta át az állatokat, ahogyan azt sem, hogy az egyesület és a később megalakult alapítvány között megállapodás született volna az állatok gondozásáról, tartásáról vagy tulajdonjogáról.
A tárca arra is felhívta a figyelmet, hogy a Dharma képviselője saját előadása szerint önként jelentkezett az állatok átvételére. A minisztérium álláspontja szerint tehát a lovak Siófokra kerülése nem az Agrárminisztériummal kötött megállapodás eredménye volt.
Az alapítvány ezt követően saját költségén gondozta az állatokat, majd a kiadásai megtérítését kérte. A minisztérium tájékoztatása szerint az eredetileg 30 millió forintos követelés a per során 173,4 millió forintra, valamint havi több mint egymillió forintos járadékra emelkedett.
Az ügyben azonban jogerősen az állam számára kedvező döntés született. A Fővárosi Ítélőtábla a Dharma keresetét teljes egészében elutasította. A közlemény szerint a bíróság azt is rögzítette, hogy a perben érintett lovakról nem állapítható meg, hogy a Magyar Állam tulajdonában lennének.
Ezzel azonban még nincs vége az ügynek. Az alapítvány felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, amely 2026. szeptember 30-ra tűzte ki a felülvizsgálati tárgyalást.
Közben az állatok helyzete is komoly problémákat vet fel. A minisztérium szerint az alapítvány aszály okozta takarmány- és vízhiányról, állatorvosi és ENAR-adminisztrációs nehézségekről, a kerítések állapotáról és a legelők tulajdoni problémáiról is beszámolt. Az ügyhöz egy folyamatban lévő büntetőeljárás is kapcsolódik.
A tárca közölte: megvizsgálja, hogy ezeken a területeken milyen jogszerű segítséget tud nyújtani, ugyanakkor a jogerős bírósági ítélettől eltérő pénzügyi kötelezettséget nem vállal.
A következő fontos fordulat így szeptember végén jöhet: a Kúria döntése határozhatja meg, hogyan folytatódik a hosszú évek óta húzódó Dharma-ügy.
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