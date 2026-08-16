Vízvédelem
Autógumik és mosógépdob is előkerült a Velencei-tóból - önkéntesek tisztították a medret
Nemcsak a Duna alacsony vízállása teszi láthatóvá, mi minden került az évek során a víz alá: a Velencei-tónál is különös "leleteket" hozott felszínre a medertisztítás.2026.08.16 16:51ma.hu
Nagyszabású önkéntes akciót tartottak szombaton Gárdonyban és Agárdon, ahol helyszínenként mintegy 30–40 ember dolgozott a Velencei-tó medrének megtisztításán. Gyerekek, családok, nyugdíjasok, helyiek, nyaralótulajdonosok és vendégek egyaránt bekapcsolódtak a munkába.
A gárdonyi helyszínen akadt dolguk bőven. Autógumik, egy mosógép dobja, régi tejeskannák, molinók és veszélyes vasrudak kerültek elő a mederből, de horgászatból visszamaradt hulladékot is összegyűjtöttek.
Agárdon más jellegű munka folyt. Az önkéntesek elsősorban a korábban a tóba került, illetve a part kialakítása során ott maradt köveket szedték össze és helyezték vissza megfelelő helyükre.
Eötvös Pál Árpád beszámolója szerint az agárdi akció Sebestyén Gergely kezdeményezésére indult, míg Gárdonyban Omischl Mihály alpolgármester koordinálta az önkénteseket. Az összegyűjtött hulladék elszállításának költségeit az önkormányzat vállalta.
Eötvös szerint a munka fárasztó volt, ugyanakkor fontos példája annak, hogy a tó problémáiról nemcsak beszélni lehet, hanem helyben is lehet tenni érte.
A Velencei-tó előtt álló problémák természetesen jóval nagyobbak annál, mint amit egyetlen medertisztítással meg lehet oldani. Az akció azonban megmutatta, hogy a helyiek összefogásával legalább azt meg lehet tenni, amihez nincs szükség hosszadalmas döntésekre vagy nagyberuházásokra: eltávolítani a vízből azt, aminek soha nem lett volna szabad oda kerülnie.
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