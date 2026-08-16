Vízvédelem
Három tonna hulladék került elő a Dunából - még egy teljes padot is találtak a mederben
Az extrém alacsony vízállás nemcsak a Duna szokatlan arcát mutatja meg: most olyan tárgyak is előkerülnek a mederből, amelyeknek nagyon nem ott lenne a helyük.2026.08.16 12:40ma.hu
A Budapest Mentőszervezet önkéntesei a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság hulladékgyűjtő akciójához csatlakozva láttak munkához a Margit híd és a Margit-sziget környékén. A vízi alegység irányításával összesen 13 önkéntes vett részt a meder megtisztításában.
Az eredmény még őket is meglephette: közel három tonna hulladékot szedtek össze a Dunából.
A folyó alacsony vízállása miatt felszínre került „leletek” között fémcsövek, láncok, drótkötelek, kerítéselemek és táblák is voltak. Találtak egy rollert, sőt egy komplett padot is kiemeltek a mederből.
„A padnak kétségtelenül szép volt a panorámája, de azért mégsem a Duna medrében van a helye” – jegyezte meg humorosan a Budapest Mentőszervezet.
A mostani rendkívül alacsony vízállás különleges lehetőséget teremt a folyómeder megtisztítására. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság korábban már jelezte, hogy az Ipoly torkolatától a dunaföldvári hídig megkezdték a láthatóvá vált hulladékok és roncsok felmérését, illetve lehetőség szerinti eltávolítását.
A mentőszervezet ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy ami egyszer a Dunába kerül, attól még nem tűnik el, hogy a víz elrejti. A mederben maradó hulladék nemcsak a környezetet szennyezi, hanem veszélyeztetheti a vízi élővilágot és a hajózást is.
A mostani akcióban több önkéntes mentő-, polgári védelmi, polgárőr és kutató-mentő szervezet tagjai dolgoztak együtt a vízügy szakembereivel.
Az alacsony Duna tehát most különös leltárt készít arról is, mi mindent nyelt el a folyó az elmúlt időszakban – az önkéntesek pedig igyekeznek minél kevesebbet ott hagyni belőle.
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