Rendszerváltás

Megoldások helyett személyeskedés? Amikor a közpénzből fizetett képviselő nem a problémára válaszol

Tökölön azonban a vízhiányról szóló vita rövid idő alatt egészen más irányt vett.



A Mi történik Tökölön? közéleti oldal azt kifogásolta, hogy a lakótelepen hosszú órákig nem volt vezetékes víz, miközben a lakók nem kaptak érdemi tájékoztatást arról, mikor áll helyre a szolgáltatás, illetve hol juthatnak ivóvízhez. Mint ismeretes, az esettel párhuzamosan a szomszéd településen is gondok voltak, ott viszont számtalan csatornán folyt a tájékoztatás, a szigethalmi utcákon lajtos kocsi is járt.



A tököli problémával kapcsolatban felvetett kérdésekre azonban nem érkezett válasz, a téma helyett természetesen a felszólaló került a középpontba.



Az egyik tököli bizottsági tag első reakciójában sem azt írta le, hogy mit tett az önkormányzat a vízellátás biztosítására. Ehelyett azt kifogásolta, hogy az oldal szerkesztője nem vállalja nyilvánosan a nevét és az arcát, majd a bejegyzést "mindenszarista hangulatkeltésnek" nevezte.



Amikor a posztoló ismételten feltette ugyanazokat a kérdéseket - miért nem volt vízosztás - a képviselő ismét nem ezekre reagált. A vízhiány kérdése továbbra sem került szóba, helyette hosszú idézetgyűjteménnyel igyekezett alátámasztani, hogy névtelen ember kritikáját nem kell komolyan venni, Márai Sándort, Voltaire-t és Goethe-t idézve.

Klasszikus kommunikációs technikák Kommunikációkutatók régóta leírják azokat a módszereket, amikor egy vita nem az állításokról, hanem az állítást megfogalmazó személyről kezd szólni.



Ilyen például az ad hominem érvelés, amikor a vita tárgya helyett a megszólaló hitelességét támadják.



Szintén ismert módszer a figyelemelterelés, amikor az eredeti kérdés helyett egy teljesen más téma kerül előtérbe.



A pszichológiai manipuláció szakirodalma ide sorolja a probléma érvénytelenítését is: ilyenkor a felvetett problémát nem cáfolják, hanem annak jelentőségét kérdőjelezik meg azzal, hogy a megszólalót bélyegzik meg "hangulatkeltőnek", "trollnak" vagy más hasonló jelzővel.



A kommentfolyam jól mutatja ezt a mintázatot: miközben az eredeti kérdés az volt, hogy a víz nélkül maradt lakók milyen segítséget kaptak, a vita középpontjába az került, hogy ki írta a bejegyzést.





Közpénzből fizetett képviselőként más lenne az elvárás

A helyzet különös azért is, mert a vita szereplői önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, akinek feladata éppen a lakosság tájékoztatása és az önkormányzat intézkedéseinek ismertetése volna.



A másik bizottsági tag is a szerzőt bírálta, majd hozzászólásában felajánlotta, hogy saját kútjából vizet adna egy családnak. Ez azonban magánemberi segítségnyújtás, nem pedig válasz arra a kérdésre, hogy az önkormányzat milyen intézkedéseket tett a több száz érintett lakó érdekében.

A közélet minősége a válaszok minőségén múlik

Egy demokráciában természetes, hogy a városvezetést kritika érheti. Erre azonban a legrövidebb és leghatékonyabb válasz nem a kritikus személyének minősítése, hanem a tények bemutatása.



Ha volt lajtos kocsi, elég megmutatni, ha volt vízosztás, elég közölni hol és mikor, hiszen amennyiben az önkormányzat segített, azt a lakók felé dokumentálni lehet.



Amíg azonban a válaszok többsége a kritikus személyéről, feltételezett motivációiról vagy anonimitásáról szól, addig a lakókat leginkább érdeklő kérdés változatlan marad:



Mit tett az önkormányzat azokért az emberekért, akik a nyári hőségben hosszú órákon keresztül vezetékes víz nélkül maradtak?



A közösségi oldalon található bejegyzések alapján pedig az szűrhető le, hogy nem csak a vízhiánnyal kapcsolatban nem kapnak tájékoztatást a lakók, hanem úgy tűnik, hogy a városvezetés néma.