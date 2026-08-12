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HunGarian Baja - A fokozott tűzveszély miatt nem rendezik meg a tereprali versenyt Várpalotán

A jelenlegi körülmények között nem vállalhatják annak kockázatát, hogy egy verseny miatt akaratlanul újabb tűzeset vagy természeti katasztrófa kialakulásának lehetőségét teremtsék meg.

2026.08.12 22:31MTI
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A fokozott tűzveszély miatt nem rendezik meg a hétvégére tervezett HunGarian Baja tereprali versenyt Várpalotán, a futamot egy későbbi időpontra halasztják - közölték a szervezők szerda este az esemény közösségi oldalán.

A közleményben úgy fogalmaztak, "nehéz, ugyanakkor felelős döntést" kellet hozniuk a Várpalota külterületén és a környéken történt szerdai súlyos tűzesetek miatt, amelyek több száz hektárnyi füves-fás területet érintettek és épületekre is átterjedtek. A tüzeket még szerda este is oltották a tűzoltók.

Az elmúlt hetek rendkívüli hősége és a hónapok óta tartó csapadékhiány következtében a környezet jelenleg fokozottan tűzveszélyes, a szerdai tüzek és a szakemberekkel történt egyeztetés után a szervezők ezért a halasztás mellett döntöttek.

Egy nagyszerű élmény sem előzheti meg az emberi élet, a biztonság és a természet védelmét - jelezték a közleményben, hozzátéve, hogy felelősséggel tartoznak a versenyzők, a nézők, a szervezők és a környéken élők biztonságáért, valamint a természet megóvásáért.

A jelenlegi körülmények között nem vállalhatják annak kockázatát, hogy egy verseny miatt akaratlanul újabb tűzeset vagy természeti katasztrófa kialakulásának lehetőségét teremtsék meg - indokoltak a szervezők.

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