Autó
HunGarian Baja - A fokozott tűzveszély miatt nem rendezik meg a tereprali versenyt Várpalotán
A jelenlegi körülmények között nem vállalhatják annak kockázatát, hogy egy verseny miatt akaratlanul újabb tűzeset vagy természeti katasztrófa kialakulásának lehetőségét teremtsék meg.2026.08.12 22:31MTI
A fokozott tűzveszély miatt nem rendezik meg a hétvégére tervezett HunGarian Baja tereprali versenyt Várpalotán, a futamot egy későbbi időpontra halasztják - közölték a szervezők szerda este az esemény közösségi oldalán.
A közleményben úgy fogalmaztak, "nehéz, ugyanakkor felelős döntést" kellet hozniuk a Várpalota külterületén és a környéken történt szerdai súlyos tűzesetek miatt, amelyek több száz hektárnyi füves-fás területet érintettek és épületekre is átterjedtek. A tüzeket még szerda este is oltották a tűzoltók.
Az elmúlt hetek rendkívüli hősége és a hónapok óta tartó csapadékhiány következtében a környezet jelenleg fokozottan tűzveszélyes, a szerdai tüzek és a szakemberekkel történt egyeztetés után a szervezők ezért a halasztás mellett döntöttek.
Egy nagyszerű élmény sem előzheti meg az emberi élet, a biztonság és a természet védelmét - jelezték a közleményben, hozzátéve, hogy felelősséggel tartoznak a versenyzők, a nézők, a szervezők és a környéken élők biztonságáért, valamint a természet megóvásáért.
A jelenlegi körülmények között nem vállalhatják annak kockázatát, hogy egy verseny miatt akaratlanul újabb tűzeset vagy természeti katasztrófa kialakulásának lehetőségét teremtsék meg - indokoltak a szervezők.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:31 HunGarian Baja - A fokozott tűzveszély miatt nem rendezik meg a tereprali versenyt Várpalotán
- 20:28 Hőség - A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a Fővárosi Vízművek
- 18:27 Vizes Eb - Kós Hubert aranyérmes 200 méteres hátúszásban
- 16:37 Tarló- és bozóttüzek pusztítanak több vármegyében
- 14:24 Magyar Péter: dunai fenékküszöb építését rendelte el a kormány
- 10:35 Augusztus 20. - Audiovizuális show keretében rendezik a tűzijátékot
- 8:35 Karácsony Gergely: két és fél paksi atomerőműnyi energia rejlik a budapesti temetőkben
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06