Energiaválság

Karácsony Gergely: két és fél paksi atomerőműnyi energia rejlik a budapesti temetőkben

Budapest tízmillió négyzetméternyi napelem telepítésére készülhet, ami Karácsony Gergely szerint hatalmas energiatermelési potenciált jelentene, és évente közel félmillió tonna szén-dioxid kibocsátását válthatná ki. 2026.08.12 08:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Karácsony Gergely szerint Budapest háztetőiben akkora napenergia-potenciál rejlik, amely akár két és fél paksi atomerőmű teljesítményével is összemérhető lehet. A főpolgármester erről közösségi oldalán írt, miután a kormány új energiafejlesztési terveiben is hangsúlyosabb szerepet kapott a napenergia.



Karácsony üdvözölte, hogy a kormány a klímaváltozás elleni fellépést és az ehhez kapcsolódó felelősséget is napirendre tűzte. Szerinte a klímaváltozás következményei különösen erősen jelentkeznek a városokban, ezek azonban önmagukban nem képesek megbirkózni a problémával.



A főpolgármester szerint ehhez az állam, az önkormányzatok, a gazdasági szereplők és a lakosság együttműködésére van szükség. Az állam feladata a megfelelő szabályozási és pénzügyi környezet kialakítása, míg a városoknak ezt kell helyi programokra lefordítaniuk.



Budapest már évekkel korábban elkészítette saját szolártérképét és elindította a Nappal hajtva programot. Ennek egyik legambiciózusabb célja, hogy összesen tízmillió négyzetméternyi napelem működjön a fővárosban.



Karácsony számításai szerint ennek megvalósításával évente közel 500 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást lehetne megtakarítani. Állítása szerint ez nagyságrendileg megfelel annak a kibocsátásnak, amely Budapest teljes lakosságának egyéves villamosenergia-felhasználásához kapcsolódik.



A főpolgármester az előző kormány energiapolitikáját ugyanakkor élesen bírálta. Szerinte a napelemes fejlesztéseket jelentősen visszavetette, amikor korlátozták az új háztartási napelemes rendszerek hálózati betáplálásának lehetőségét.



Karácsony most abban bízik, hogy az új kormányzati energiapolitika ismét lehetőséget teremthet a fővárosi napenergia-program felgyorsítására. Szerinte azonban ehhez elengedhetetlen Budapest és a kormány együttműködése.



A "két és fél paksi atomerőmű" állításnál fontos különbséget tenni a napelemek beépített csúcsteljesítménye és tényleges éves energiatermelése között. A kettő nem közvetlenül összehasonlítható: az atomerőmű folyamatosan, magas kihasználtsággal termel, míg a napelemek termelése a napsütéstől és a napszaktól függ.



