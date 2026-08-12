Energiaválság

Karácsony Gergely: két és fél paksi atomerőműnyi energia rejlik a budapesti temetőkben

Budapest tízmillió négyzetméternyi napelem telepítésére készülhet, ami Karácsony Gergely szerint hatalmas energiatermelési potenciált jelentene, és évente közel félmillió tonna szén-dioxid kibocsátását válthatná ki.

2026.08.12 08:35ma.hu
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Karácsony Gergely szerint Budapest háztetőiben akkora napenergia-potenciál rejlik, amely akár két és fél paksi atomerőmű teljesítményével is összemérhető lehet. A főpolgármester erről közösségi oldalán írt, miután a kormány új energiafejlesztési terveiben is hangsúlyosabb szerepet kapott a napenergia.

Karácsony üdvözölte, hogy a kormány a klímaváltozás elleni fellépést és az ehhez kapcsolódó felelősséget is napirendre tűzte. Szerinte a klímaváltozás következményei különösen erősen jelentkeznek a városokban, ezek azonban önmagukban nem képesek megbirkózni a problémával.

A főpolgármester szerint ehhez az állam, az önkormányzatok, a gazdasági szereplők és a lakosság együttműködésére van szükség. Az állam feladata a megfelelő szabályozási és pénzügyi környezet kialakítása, míg a városoknak ezt kell helyi programokra lefordítaniuk.

Budapest már évekkel korábban elkészítette saját szolártérképét és elindította a Nappal hajtva programot. Ennek egyik legambiciózusabb célja, hogy összesen tízmillió négyzetméternyi napelem működjön a fővárosban.

Karácsony számításai szerint ennek megvalósításával évente közel 500 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást lehetne megtakarítani. Állítása szerint ez nagyságrendileg megfelel annak a kibocsátásnak, amely Budapest teljes lakosságának egyéves villamosenergia-felhasználásához kapcsolódik.

A főpolgármester az előző kormány energiapolitikáját ugyanakkor élesen bírálta. Szerinte a napelemes fejlesztéseket jelentősen visszavetette, amikor korlátozták az új háztartási napelemes rendszerek hálózati betáplálásának lehetőségét.

Karácsony most abban bízik, hogy az új kormányzati energiapolitika ismét lehetőséget teremthet a fővárosi napenergia-program felgyorsítására. Szerinte azonban ehhez elengedhetetlen Budapest és a kormány együttműködése.

A "két és fél paksi atomerőmű" állításnál fontos különbséget tenni a napelemek beépített csúcsteljesítménye és tényleges éves energiatermelése között. A kettő nem közvetlenül összehasonlítható: az atomerőmű folyamatosan, magas kihasználtsággal termel, míg a napelemek termelése a napsütéstől és a napszaktól függ.


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