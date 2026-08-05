Állatvédelem

Szomjazó gólyának adott inni egy férfi Tiszakécskénél - megható pillanatot rögzített a kamera

A kimerült madár bizalommal odasétált az autóshez, és hosszasan ivott a felkínált vízből a hőségben.

2026.08.05 14:02ma.hu
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A Magyar Állatvédelem egy megható videót osztott meg, amelyen egy szomjazó fehér gólya kap segítséget a nyári hőségben Tiszakécske közelében.

A beszámoló szerint Nagy Árpád munka közben állt félre autójával, amikor észrevette a láthatóan kimerült madarat. A férfi ásványvizes palackból kínált vizet a gólyának.

A felvételen jól látszik, hogy a madár nem menekült el, hanem bizalommal odasétált hozzá, és hosszasan ivott a felkínált vízből.

A jelenet jól érzékelteti, milyen nehéz helyzetbe kerülhetnek a vadon élő állatok a tartós hőség és aszály idején, amikor egyre kevesebb természetes vízforrás áll rendelkezésükre.

A természetvédők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a vadmadarakat csak akkor érdemes közvetlenül megközelíteni vagy itatni, ha valóban bajban vannak, és ez biztonságosan megtehető. A legtöbb esetben nagyobb segítséget jelent sekély, tiszta vízzel feltöltött itatóhelyek kihelyezése, amelyeket az állatok maguktól is fel tudnak keresni.

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