Állatvédelem

Szomjazó gólyának adott inni egy férfi Tiszakécskénél - megható pillanatot rögzített a kamera

A Magyar Állatvédelem egy megható videót osztott meg, amelyen egy szomjazó fehér gólya kap segítséget a nyári hőségben Tiszakécske közelében.



A beszámoló szerint Nagy Árpád munka közben állt félre autójával, amikor észrevette a láthatóan kimerült madarat. A férfi ásványvizes palackból kínált vizet a gólyának.



A felvételen jól látszik, hogy a madár nem menekült el, hanem bizalommal odasétált hozzá, és hosszasan ivott a felkínált vízből.



A jelenet jól érzékelteti, milyen nehéz helyzetbe kerülhetnek a vadon élő állatok a tartós hőség és aszály idején, amikor egyre kevesebb természetes vízforrás áll rendelkezésükre.



A természetvédők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a vadmadarakat csak akkor érdemes közvetlenül megközelíteni vagy itatni, ha valóban bajban vannak, és ez biztonságosan megtehető. A legtöbb esetben nagyobb segítséget jelent sekély, tiszta vízzel feltöltött itatóhelyek kihelyezése, amelyeket az állatok maguktól is fel tudnak keresni.