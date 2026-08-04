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Belső vizsgálat indult: 482 oldalas dokumentum tárhatja fel az MTI állítólagos hírmanipulációs gyakorlatát

A közmédia megbízott vezetése szerint egy több mint tíz éven át gyűjtött dokumentumcsomag érkezett hozzájuk, amely szerkesztői beavatkozásokat és állítólagos cenzúrát mutat be. 2026.08.04 20:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A közmédia megbízott vezetése bejelentette, hogy belső vizsgálatot rendelt el, miután az MTI több munkatársa átadott egy 482 oldalas dokumentumot, amely állításuk szerint a 2015 és 2026 közötti időszakban történt szerkesztői beavatkozásokat, cenzúrát és hírmanipulációkat dokumentálja.



A közlemény szerint a magát PRO DOMO munkacsoportnak nevező tudósítói és hírszerkesztői kör több mint tíz éven keresztül gyűjtötte össze azokat az eseteket, amikor állításuk szerint egyes hírek nem jelenhettek meg, vagy tartalmukat szerkesztői utasításra módosították.



A közmédia vezetése szerint a dokumentumok vezetői utasításokat, szerkesztői megjegyzéseket, valamint olyan híreket tartalmaznak, amelyek kiadását megtiltották vagy átírták. A közlemény azt állítja, hogy az érintett anyagokkal kapcsolatban szakmai kifogás nem merült fel, a változtatások oka kizárólag az volt, hogy azok nem illeszkedtek az akkori kormányzati kommunikációhoz.



A dokumentumokban szereplő eseteket több kategóriába sorolták, köztük:



- elhallgatott vagy megrendelt hírek,

- visszatartott tudósítások,

- manipulált anyagok,

- cenzúrázott és hamis hírek.



A közlemény szerint az MTI kiemelt szerepet tölt be a magyar médiarendszerben, mivel híreit nemcsak a közmédia, hanem számos hazai és külföldi médiaszolgáltató is felhasználja. Emiatt a hírszolgáltatás hitelességének helyreállítását a demokratikus nyilvánosság szempontjából is alapvető jelentőségűnek nevezik.



A megbízott vezetés hangsúlyozta, hogy egyelőre nem a teljes, 482 oldalas iratanyagot tették közzé, hanem annak reprezentatív válogatását. Indoklásuk szerint a teljes dokumentáció feldolgozása még folyamatban van, figyelembe véve a jogi szempontokat, valamint az érintettek személyiségi jogainak védelmét.



A közlemény arra is kitér, hogy az iratanyag egyes részeit korábban már bemutatta a Direkt36 oknyomozó portál egyik cikksorozata, a most nyilvánosságra hozott válogatás azonban elsősorban az azóta keletkezett dokumentumokra épül.