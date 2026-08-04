Botrány

Hadházy Ákos feljelentést tesz: százszoros áron vásárolhattak földeket a paksi bővítéshez

Hadházy Ákos bejelentette, hogy feljelentést tesz a Paks II. beruházáshoz kapcsolódó földvásárlások ügyében, mert állítása szerint egyes ingatlanokat a piaci ár sokszorosáért vásároltak meg.



A képviselő azt írta, hogy egy 24 hektáros erdő-legelő területet 2020-ban mintegy 3,5 milliárd forintért, vagyis hektáronként körülbelül 150 millió forintért vásároltak meg, miközben állítása szerint Tolna vármegyében akkoriban egy hektár erdő piaci értéke 1–1,5 millió forint körül mozgott. Szerinte az érintett terület a 6-os út túloldalán, a tervezett blokkoktól mintegy egy kilométerre található, és azóta sem történt rajta fejlesztés.



Hadházy Ákos egy közérdekű adatigénylésre hivatkozva azt állítja, hogy a Paksi Ipari Park Nonprofit Kft. 2018 óta összesen 32 milliárd forintért vásárolt hasonló ingatlanokat.



A képviselő szerint az adatigénylést eredetileg Bomba Gábor nyújtotta be, a szerződések kiadására azonban csak azt követően került sor, hogy a Transparency International Magyarország állásfoglalása szerint ezek közérdekű adatoknak minősülnek.



Bejegyzésében Hadházy név szerint említi Kapitány Zsolt vállalkozását is. Állítása szerint a cég több mint egymilliárd forintos nyereséget ért el egy korábban megvásárolt, majd a Paks II. projekthez továbbértékesített ingatlanügyletből. A képviselő közölte, hogy ebben az ügyben is megismételte korábbi feljelentését.



Hadházy Ákos szerint a mezőgazdasági területek átminősítésében közvetítők is szerepet játszhattak, akik sikerdíjat kérhettek a tulajdonosoktól. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ennek feltételezett részleteit csak egy hivatalos nyomozás tisztázhatja.



A bejegyzésben megfogalmazott állítások Hadházy Ákos közlésein alapulnak. A cikk megjelenéséig az érintett szervezetek és személyek nem reagáltak nyilvánosan a vádakra. A feljelentés ténye önmagában nem jelenti azt, hogy bűncselekmény történt, ennek megállapítása a nyomozó hatóságok feladata.