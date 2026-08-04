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Harminc év után újra rátaláltak a lángoló patakra - különleges természeti jelenséget mutattak be az Ojtozi-völgyből
A patak partján a földből szivárgó földgáz meggyújtva apró lánggal ég - ritka természeti jelenséget örökített meg egy természetjáró.2026.08.04 12:50ma.hu
Bodor János egy különleges geológiai jelenségről számolt be az Ojtozi-völgyből: harminc év után ismét megtalálta azt a helyet, ahol a földből természetes módon feltörő földgáz meggyújtva folyamatosan, apró lánggal ég a patak partján.
A beszámoló szerint a helyszínen egyszerre figyelhető meg a víz és a tűz különleges együttélése. A föld mélyéből szivárgó gáz a felszínre jutva meggyújtható, így kis méretű, folyamatos láng keletkezik.
A természetjáró szerint a jelenség ritka látványosság, amelyet érdemes felkeresni, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy fokozott óvatosság szükséges. A helyszínen ugyanis nyílt láng és földgázszivárgás is jelen van, ezért a látogatóknak körültekintően kell viselkedniük.
A természetes földgázszivárgások vulkáni vagy tektonikailag aktív területeken, illetve szénhidrogénben gazdag kőzetrétegek közelében fordulhatnak elő. Ha a kiáramló gáz meggyullad, akár hosszú időn keresztül is folyamatosan éghet, amíg a természetes gázutánpótlás biztosított. Az ilyen jelenségeket a világ több pontján „öröklángként” is emlegetik.
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