Energiaválság
Rekordalacsony a Duna vízállása: a teljes leállás szélén a paksi atomerőmű, de még van remény
Minden eddiginél alacsonyabb vízállást mértek a Dunán Paksnál, ami miatt továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. A kormány szerint ugyanakkor a mérnököknek sikerült olyan átmeneti megoldást találniuk, amely egy időre még biztosíthatja az utolsó működő turbina üzemelését.2026.08.03 10:28ma.hu
Magyar Péter bejelentése szerint a paksi vízállás jelenleg mínusz 137 centiméter, vagyis a korábban meghatározott mínusz 134 centiméteres lekapcsolási szint alá süllyedt. A kialakult helyzet miatt a kormány energetikai szakemberekkel és az erőmű mérnökeivel folyamatosan keresi a biztonságos megoldásokat, amelyekkel legalább a minimális áramtermelés fenntartható maradhat.
A közlés szerint korábban nem készültek olyan tervek, amelyek egy hasonlóan rekordalacsony vízállás kezelésére adtak volna megoldást. Emiatt jelenleg több lehetőséget is vizsgálnak, köztük egy erőművön kívüli duzzasztás megvalósítását is. Ennek engedélyezése azonban a nukleáris biztonsági előírások miatt hosszadalmas és összetett folyamat.
A paksi szakembereknek sikerült csökkenteniük a hűtővíz mennyiségét, amelyet az utolsó előtti turbina leállítása után kellett kiemelni. Ennek eredményeként a vízkivételi műnél átmenetileg néhány centiméterrel megemelkedett a vízszint, így az utolsó, még működő turbina egyelőre tovább termelhet áramot.
A tájékoztatás szerint az utolsó, 240 megawatt teljesítményű turbina leállítását akkor kezdik meg, amikor a vízszint egy előre meghatározott határérték alá csökken. A mostani intézkedéseknek köszönhetően azonban jó esély van arra, hogy legalább a mai és akár a holnapi napon is üzemben maradhat, ami különösen fontos a nagy villamosenergia-fogyasztás időszakában.
A kormány ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vízszint további csökkenése miatt a paksi atomerőmű teljes leállásának lehetősége továbbra sem zárható ki. Minden érintett azon dolgozik, hogy az erőmű a lehető leghosszabb ideig működhessen, de kizárólag a nukleáris biztonság teljes körű garantálása mellett, amelyből – a bejelentés szerint – semmilyen körülmények között nem lehet engedni.
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