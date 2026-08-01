Energiaválság

Karácsony Gergely: Energiatakarékossági intézkedések jönnek a budapesti közösségi közlekedésben

Karácsony Gergely bejelentette, hogy a következő napokban várhatóan rendkívüli terhelés nehezedik a magyar villamosenergia-rendszerre, ezért a főváros energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a közösségi közlekedésben.



A főpolgármester közlése szerint a fővárosi közlekedési vállalatokkal egyeztetve olyan megoldásokat választottak, amelyek a lehető legkisebb mértékben érintik az utasokat, ugyanakkor érdemi energiamegtakarítást eredményeznek.



Az intézkedések részeként a metró- és villamosvonalakon módosítják a menetrendet úgy, hogy a járművek kevésbé intenzíven gyorsítsanak. Karácsony Gergely szerint ez ugyan néhány perccel meghosszabbíthatja az utazási időt, ugyanakkor naponta mintegy 15 megawattóra villamos energia megtakarítását teszi lehetővé.



Emellett egyes vonalakon munkanapokon az elektromos trolibuszok helyett korszerű, légkondicionált dízel autóbuszok közlekednek majd. A főpolgármester szerint ezzel tovább csökkenthető az elektromos hálózat terhelése a kritikus időszakban.



Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben minden energiamegtakarítás számít, ezért a főváros a saját lehetőségein belül igyekszik hozzájárulni az ellátás biztonságának fenntartásához.



A bejelentés a főpolgármester közlésén alapul. A közlekedési változások részletes menetrendjéről és azok időtartamáról várhatóan a fővárosi közlekedési társaságok adnak további tájékoztatást.