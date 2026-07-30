Energiaválság

Rekordalacsony Duna-vízállás: a kormány szerint teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű

Rendkívüli bejelentést tett a kormány: a rekordalacsony dunai vízállás miatt a Paksi Atomerőmű történetében először teljes termelésleállás következhet be, ami energiakrízishelyzetet idézhet elő.

2026.07.30 18:08ma.hu
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A Magyarország Kormánya közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Paksi Atomerőmű 42 éves működése során először fordulhat elő, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt 24–72 órán belül teljesen le kell állítani az áramtermelést.

A bejelentés szerint a kialakuló helyzet miatt hétfőtől energiakrízishelyzet alakulhat ki, amely összehangolt intézkedéseket és a lakosság, valamint a gazdasági szereplők önkéntes energiafelhasználás-csökkentését teheti szükségessé.

A kormány közlése alapján a cél a súlyosabb következmények elkerülése, ezért arra kérik a lakosságot, hogy működjön együtt a várható intézkedések végrehajtásában.

A bejelentés egyelőre nem tér ki arra, hogy milyen konkrét korlátozások vagy energiatakarékossági intézkedések léphetnek életbe, illetve milyen hatással lehet a termelés leállása az ország villamosenergia-ellátására.

Fontos: Az ilyen horderejű bejelentés jelentős hatással lehet a lakosságra és az energiaellátásra. Érdemes figyelemmel kísérni a hivatalos kormányzati és hatósági tájékoztatásokat a további részletek és esetleges intézkedések miatt.

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