Környezetkárosítás
Barbárok estek neki Gödöllőn a Leyland sövényeknek - életek munkáját tették tönkre
Egyre több helyen teszik helyrehozhatatlanul tönkre a Leyland ciprus sövényeket a szakszerűtlen visszavágással - figyelmeztet egy kertépítő.2026.07.26 08:32ma.hu
Bohács Ádám kertépítő szerint aggasztó jelenség terjed Gödöllőn és környékén: sorra károsodnak a gondosan nevelt Leyland ciprus sövények a szakszerűtlen metszések miatt.
A szakember azt tapasztalja, hogy sok esetben a túlnőtt sövényeket gondolkodás nélkül egészen a barna, lombtalan ágakig vágják vissza. Ez azonban a Leyland ciprusnál végzetes hiba lehet.
Mint írja, a Leyland ciprus az idősebb, lombtalan, barna fából csak rendkívül ritkán hajt ki újra. Ha a növény teljes zöld felületét eltávolítják, a visszamaradó barna ágak nagy valószínűséggel örökre kopaszon maradnak, így a sűrű sövény már nem áll helyre.
A kertépítő hangsúlyozza, hogy a Leyland sövényt nem lehet ugyanúgy kezelni, mint más díszcserjéket. A megfelelő metszéshez ismerni kell, milyen mélységig szabad visszavágni, mikor érdemes nyírni, és hogyan lehet a növényt úgy formában tartani, hogy közben egészséges és sűrű maradjon.
Bohács Ádám szerint különösen sajnálatos, amikor a tulajdonosok jóhiszeműen bíznak meg egy szolgáltatót, aki néhány óra alatt tönkreteszi azt, amit a növény és a gazdája hosszú évek alatt felépített.
A szakember azt tanácsolja, hogy sövénynyírás előtt ne kizárólag az ár alapján válasszanak kivitelezőt. Érdemes referenciákat kérni, korábbi munkákat megtekinteni, és meggyőződni arról, hogy a megbízott valóban rendelkezik a szükséges szakmai tapasztalattal. Egy hibás metszés következménye ugyanis sok esetben már nem vagy csak nagyon hosszú idő alatt hozható helyre.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:45 Újabb hőhullám várható a héten
- 16:21 Azbesztmentesítési alappal segíti a kormány a szennyezett településeket
- 14:15 A falhoz vágtak egy kölyökmacskát Mosonmagyaróváron - rendőrségi feljelentés lett az ügyből
- 12:43 Kapitány István: folytatódik a minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása
- 10:42 Meteorológia: egy hét alatt közel 6 Celsius-fokkal csökkent a Balaton vizének hőmérséklete
- 8:32 Barbárok estek neki Gödöllőn a Leyland sövényeknek - életek munkáját tették tönkre
- 6:31 Pósfai Gábor: több mint 1,5 milliárd forintos koncert szervezésére is kapott megbízást a Lounge-cégcsoport
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06