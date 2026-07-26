Környezetkárosítás

Barbárok estek neki Gödöllőn a Leyland sövényeknek - életek munkáját tették tönkre

Bohács Ádám kertépítő szerint aggasztó jelenség terjed Gödöllőn és környékén: sorra károsodnak a gondosan nevelt Leyland ciprus sövények a szakszerűtlen metszések miatt.



A szakember azt tapasztalja, hogy sok esetben a túlnőtt sövényeket gondolkodás nélkül egészen a barna, lombtalan ágakig vágják vissza. Ez azonban a Leyland ciprusnál végzetes hiba lehet.



Mint írja, a Leyland ciprus az idősebb, lombtalan, barna fából csak rendkívül ritkán hajt ki újra. Ha a növény teljes zöld felületét eltávolítják, a visszamaradó barna ágak nagy valószínűséggel örökre kopaszon maradnak, így a sűrű sövény már nem áll helyre.



A kertépítő hangsúlyozza, hogy a Leyland sövényt nem lehet ugyanúgy kezelni, mint más díszcserjéket. A megfelelő metszéshez ismerni kell, milyen mélységig szabad visszavágni, mikor érdemes nyírni, és hogyan lehet a növényt úgy formában tartani, hogy közben egészséges és sűrű maradjon.



Bohács Ádám szerint különösen sajnálatos, amikor a tulajdonosok jóhiszeműen bíznak meg egy szolgáltatót, aki néhány óra alatt tönkreteszi azt, amit a növény és a gazdája hosszú évek alatt felépített.



A szakember azt tanácsolja, hogy sövénynyírás előtt ne kizárólag az ár alapján válasszanak kivitelezőt. Érdemes referenciákat kérni, korábbi munkákat megtekinteni, és meggyőződni arról, hogy a megbízott valóban rendelkezik a szükséges szakmai tapasztalattal. Egy hibás metszés következménye ugyanis sok esetben már nem vagy csak nagyon hosszú idő alatt hozható helyre.