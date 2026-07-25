Rendszerváltás

A szociális tárca mobil teamekkel és krízisközpontokkal segítené a közterületi problémák kezelését

A tárca közleményében azt írta: a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-tól 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz: a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják.



Első lépésként az alacsonyküszöbű szolgáltatók és a rendőrség közötti együttműködés újragondolása érdekében találkozóra hívta a tárca a Belügyminisztérium és a rendőrség, valamint az alacsonyküszöbű, szenvedélybetegekkel, drogprevencióval, drogellátással, illetve hajléktalanokkal foglalkozó szolgáltatók képviselőit. A megbeszélésen szó esett a rendvédelmi és szociális problémák összehangolásáról, a közös, egymást segítő munka kialakításáról annak érdekében, hogy a rendőri jelenlét és a szenvedélybetegek ellátása egymást erősítve, a szolgáltatások zavartalan működését biztosítva valósuljon meg - ismertette a minisztérium.



Hozzátették, hogy megkezdődött olyan multidiszciplináris mobil teamek megszervezése is, amelyek gyors és célzott segítséget nyújtanának a közterületeken élő vagy ott segítségre szoruló embereknek, köztük a pszichiátriai problémákkal küzdőknek és a szenvedélybetegeknek.



A minisztérium továbbá felszólította a hosszított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek, a kijelöléssel járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent.



A tárca a kórházból kikerülő hajléktalan emberek helyzetének javításán is dolgozik: ennek érdekében megkezdődött az egyeztetés a kórházi szociális munkásokkal annak érdekében, hogy javuljon az egészségügyi és szociális ellátórendszer együttműködése, és a kórházi elbocsátást követően senki ne kerüljön megfelelő segítség nélkül az utcára.