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Az Alkotmánybírósághoz fordultak a Fidesz és a KDNP képviselői a 17. alkotmánymódosítás miatt
Az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordultak a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői a 17. alkotmánymódosítás miatt, amely többek között megszüntette Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását, bevezette az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját és az alkotmánybírók 70 éves életkori határát.2026.07.23 22:58MTI
Az Ab honlapján olvasható, július 22-én érkezett több mint 40 oldalas utólagos normakontroll indítvány végső kérelme tartalmazza többek között, hogy az Ab állapítsa meg: az Országgyűlés az alkotmánymódosítási eljárást az alkotmánymódosító hatáskör tárgyi körén kívül eső, zárt személyi körre szabott közjogi döntések elfogadására használta fel.
Továbbá az Ab állapítsa meg, hogy a 17. módosítás több rendelkezése nem felel meg az eljárási követelményeknek, ezért azokat visszamenőleges hatállyal semmisítse meg.
Az indítvány kitér arra is, hogy az Ab az érdemi határozat meghozatala előtt forduljon az Európai Unió Bíróságához és kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást a korábbi képviselői mandátumok alapján megállapított nemzeti parlamenti választhatatlanság és a hivatalban lévő alkotmánybírók mandátumát új életkori feltétellel lerövidítő alkotmánymódosítás kérdésében.
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