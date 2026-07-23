Dráma
Drámai segélykiáltás: a bezárás szélén áll az állatmentő alapítvány, segítség kell nekik
A Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány szerint már a speciális állateledelek beszerzése is veszélybe került, miközben a tartozások rendezésére alig több mint egy hét maradt.2026.07.23 06:27ma.hu
A Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány közösségi oldalán közzétett bejegyzésben arról számolt be, hogy tovább romlott az anyagi helyzetük, és az elmúlt időszakban nem sikerült elegendő támogatást összegyűjteniük a működés fenntartásához.
Az alapítvány szerint az elmúlt héten csak kisebb mennyiségű állateledelt tudtak vásárolni, a nagyobb rendeléseket már nem tudták leadni, miközben egyes készletek teljesen elfogytak. Azt írták, hogy még a speciális eledelek beszerzése is veszélybe került, pedig folyamatosan érkeznek újabb megrendelések.
A bejegyzés szerzője úgy fogalmazott, hogy rendkívül elfáradt a folyamatos küzdelemben, amelyet szerinte a napi, szinte megállás nélküli munka, az anyagi nehézségek, valamint a támadások és a lejáratási kísérletek is tovább nehezítenek.
Közölték azt is, hogy a kisteleki székhelyükön a jövőben már csomagokat sem tudnak átvenni, mivel megszűnik az a bolt, amely eddig segített az adományok átvételében és kezelésében. Emiatt arra kérik a támogatókat, hogy küldemény feladása előtt egyeztessenek velük.
Az alapítvány szerint kilenc nap maradt a tartozások rendezésére, ugyanakkor úgy látják, hogy a szükséges összeg előteremtésére jelenleg kevés az esély. Ennek ellenére hangsúlyozták: szeretnék, ha a náluk élő mentett állatok az utolsó időszakban sem szenvednének hiányt sem élelemből, sem a szükséges ellátásból.
A bejegyzés alatt több hozzászóló azt javasolta, hogy az alapítvány keresse meg Magyar Pétert vagy Gajdos Lászlót segítségért, azt írva: „Mindenbe bele kell kapaszkodni.” Ez a felvetés egy magánszemély véleménye, az alapítvány részéről a bejegyzésben erre nem érkezett reakció.
Ha segítenél ide tudsz segítséget küldeni.
Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány
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