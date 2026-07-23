Dráma

Drámai segélykiáltás: a bezárás szélén áll az állatmentő alapítvány, segítség kell nekik

A Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány szerint már a speciális állateledelek beszerzése is veszélybe került, miközben a tartozások rendezésére alig több mint egy hét maradt.

2026.07.23 06:27ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

A Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány közösségi oldalán közzétett bejegyzésben arról számolt be, hogy tovább romlott az anyagi helyzetük, és az elmúlt időszakban nem sikerült elegendő támogatást összegyűjteniük a működés fenntartásához.

Az alapítvány szerint az elmúlt héten csak kisebb mennyiségű állateledelt tudtak vásárolni, a nagyobb rendeléseket már nem tudták leadni, miközben egyes készletek teljesen elfogytak. Azt írták, hogy még a speciális eledelek beszerzése is veszélybe került, pedig folyamatosan érkeznek újabb megrendelések.

A bejegyzés szerzője úgy fogalmazott, hogy rendkívül elfáradt a folyamatos küzdelemben, amelyet szerinte a napi, szinte megállás nélküli munka, az anyagi nehézségek, valamint a támadások és a lejáratási kísérletek is tovább nehezítenek.

Közölték azt is, hogy a kisteleki székhelyükön a jövőben már csomagokat sem tudnak átvenni, mivel megszűnik az a bolt, amely eddig segített az adományok átvételében és kezelésében. Emiatt arra kérik a támogatókat, hogy küldemény feladása előtt egyeztessenek velük.

Az alapítvány szerint kilenc nap maradt a tartozások rendezésére, ugyanakkor úgy látják, hogy a szükséges összeg előteremtésére jelenleg kevés az esély. Ennek ellenére hangsúlyozták: szeretnék, ha a náluk élő mentett állatok az utolsó időszakban sem szenvednének hiányt sem élelemből, sem a szükséges ellátásból.

A bejegyzés alatt több hozzászóló azt javasolta, hogy az alapítvány keresse meg Magyar Pétert vagy Gajdos Lászlót segítségért, azt írva: „Mindenbe bele kell kapaszkodni.” Ez a felvetés egy magánszemély véleménye, az alapítvány részéről a bejegyzésben erre nem érkezett reakció.

Ha segítenél ide tudsz segítséget küldeni. 
Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány 
OTP 11735098-21446469-00000000
IBAN:HU 90
1173 5098 2144 6469 0000 0000
SWIFT:OTP VHUHB
Paypal:
csellengotappancs@freemail.hu
Adó 1% = 19138062-1-06
Üvegvisszaváltás:
https://www.facebook.com/share/p/1FRZMZ7ECR/

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.