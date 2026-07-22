Állatvédelem

Olasz gazdák szándékosan nem takarítják be a termés egy részét - meglepő oka van

Olaszország egyes térségeiben több gazdálkodó is tudatosan aratatlanul hagyja földje egy részét, hogy táplálékot és búvóhelyet biztosítson a vadon élő állatok számára.



Az úgynevezett colture a perdere gyakorlat lényege, hogy a gazdák a termés egy részét nem takarítják be. Az így meghagyott területek táplálékot kínálnak többek között szarvasoknak, vaddisznóknak, madaraknak és más vadon élő fajoknak.



A kezdeményezés célja, hogy a vadállatok könnyebben találjanak élelmet természetes környezetükben, így ritkábban keressék fel a közeli mezőgazdasági területeket, településeket vagy közutakat. A módszer alkalmazói szerint ezzel mérsékelhetők az ember és a vadállatok közötti konfliktusok, valamint csökkenhetnek a mezőgazdasági károk is.



Egyes olasz régiókban a gazdálkodók támogatást is kaphatnak azért, hogy földjük egy részét ilyen célra félretegyék. A programok célja, hogy összehangolják a mezőgazdasági termelést a természetvédelmi szempontokkal, elősegítve az élővilág megőrzését és a fenntartható földhasználatot.