Turizmus

Turisták sorát szivatják pótdíjjal a szentendrei HÉV-en - mindössze a jóindulat hiányzik

Egy szentendrei bejegyzés szerint rendszeresen kerülnek kellemetlen helyzetbe azok az utazók, akik nem tudják, hogy a HÉV-en egy szakaszon külön kiegészítő jegyre is szükség van. 2026.07.22 12:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy, a Szentendre Blogol közösségi oldalon megjelent bejegyzés arra hívja fel a figyelmet, hogy sok turista és vidékről érkező utas nincs tisztában a Szentendre és Békásmegyer közötti HÉV-közlekedés egyik jegyvásárlási szabályával.



A szerző szerint számos utazó megvásárolja a vonaljegyet vagy rendelkezik érvényes bérlettel, ugyanakkor nem tudja, hogy bizonyos esetekben Szentendre és Békásmegyer között külön kiegészítő jegyet is kell váltani.



A bejegyzés szerint az ellenőrzések során ilyenkor sokan csak a jegyvizsgálatkor szembesülnek azzal, hogy pótdíjat kell fizetniük. A szerző úgy fogalmaz, rendszeresen lát diákokat, magyar családokat és külföldi turistákat, akik értetlenül fogadják a helyzetet, mivel úgy vélték, hogy érvényes jeggyel utaznak.



A poszt szerzője azt javasolja, hogy a jegykiadó automatáknál egyértelműbb tájékoztatás jelezze a kiegészítő jegy szükségességét, így elkerülhetők lennének a félreértések.



Hozzátette ugyanakkor, hogy megkülönbözteti azokat az eseteket, amikor valaki szándékosan nem vált jegyet, azoktól, akik egyszerűen nem ismerik a tarifarendszert.



A bejegyzés a szerző személyes tapasztalatait tükrözi. A közlekedési szabályok betartása az utasok feladata, ugyanakkor a szerző szerint az egyértelműbb tájékoztatás hozzájárulhatna a hasonló kellemetlen helyzetek megelőzéséhez.



