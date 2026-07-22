Turizmus
Turisták sorát szivatják pótdíjjal a szentendrei HÉV-en - mindössze a jóindulat hiányzik
Egy szentendrei bejegyzés szerint rendszeresen kerülnek kellemetlen helyzetbe azok az utazók, akik nem tudják, hogy a HÉV-en egy szakaszon külön kiegészítő jegyre is szükség van.2026.07.22 12:41ma.hu
Egy, a Szentendre Blogol közösségi oldalon megjelent bejegyzés arra hívja fel a figyelmet, hogy sok turista és vidékről érkező utas nincs tisztában a Szentendre és Békásmegyer közötti HÉV-közlekedés egyik jegyvásárlási szabályával.
A szerző szerint számos utazó megvásárolja a vonaljegyet vagy rendelkezik érvényes bérlettel, ugyanakkor nem tudja, hogy bizonyos esetekben Szentendre és Békásmegyer között külön kiegészítő jegyet is kell váltani.
A bejegyzés szerint az ellenőrzések során ilyenkor sokan csak a jegyvizsgálatkor szembesülnek azzal, hogy pótdíjat kell fizetniük. A szerző úgy fogalmaz, rendszeresen lát diákokat, magyar családokat és külföldi turistákat, akik értetlenül fogadják a helyzetet, mivel úgy vélték, hogy érvényes jeggyel utaznak.
A poszt szerzője azt javasolja, hogy a jegykiadó automatáknál egyértelműbb tájékoztatás jelezze a kiegészítő jegy szükségességét, így elkerülhetők lennének a félreértések.
Hozzátette ugyanakkor, hogy megkülönbözteti azokat az eseteket, amikor valaki szándékosan nem vált jegyet, azoktól, akik egyszerűen nem ismerik a tarifarendszert.
A bejegyzés a szerző személyes tapasztalatait tükrözi. A közlekedési szabályok betartása az utasok feladata, ugyanakkor a szerző szerint az egyértelműbb tájékoztatás hozzájárulhatna a hasonló kellemetlen helyzetek megelőzéséhez.
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