Állatvédelem
Hétméteres kútba zuhant egy macska - a tűzoltók mentették ki a rémült állatot
Szerencséje volt a cicának: a mély kút száraz volt, így a tűzoltók épségben tudták kiemelni.2026.07.22 10:33ma.hu
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint egy hét–nyolc méter mély, fedetlen kútba esett macskát mentettek ki a napokban Berkeszen.
Az esethez a Demecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait riasztották a Rákóczi utcába, ahol egy üres telken lévő kút alján rekedt az állat. Szerencsére a kútban nem volt víz, így a cica túlélte az esést.
A tűzoltók dugólétra segítségével ereszkedtek le, majd sértetlenül hozták fel a rémült állatot a mélyből.
A katasztrófavédelem arra is felhívta a figyelmet, hogy minden évben több alkalommal riasztják a tűzoltókat kutakba esett állatok miatt, de előfordulnak olyan balesetek is, amikor emberek szorulnak mentésre.
Példaként említették, hogy a héten Geszteréden egy ember egy négy méter mély, üres emésztőaknába zuhant, míg áprilisban Barabáson egy várandós nő esett bele egy tíz méter mély, kiszáradt kútba. Mindkét baleset sérülésekkel járt, de a bajbajutottak szerencsére komolyabb következmények nélkül megmenekültek.
A katasztrófavédelem hangsúlyozza, hogy az ilyen esetek többsége megelőzhető. A kutak tulajdonosainak gondoskodniuk kell arról, hogy a kutak megfelelően le legyenek fedve és lezárva, környezetük rendezett legyen, valamint ne jelentsenek veszélyt sem emberekre, sem állatokra.
Ha mégis baleset történik, a hatóság azt kéri, hogy azonnal értesítsék a tűzoltókat a 112-es segélyhívó számon.
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