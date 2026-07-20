Rendszerváltás
Polgár Judit nem vállalja a felkérését a köztársasági elnöki pozícióra
"Nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni."2026.07.20 20:20MTI
Polgár Judit nem vállalja a felkérését a köztársasági elnöki pozícióra. Azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérést, rendkívül hálás érte.
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