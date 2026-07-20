Rendszerváltás

Polgár Judit nem vállalja a felkérését a köztársasági elnöki pozícióra

"Nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni." 2026.07.20 20:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Polgár Judit nem vállalja a felkérését a köztársasági elnöki pozícióra. Azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérést, rendkívül hálás érte.