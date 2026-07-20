Rendszerváltás

Forsthoffer Ágnes: Az emberek nem ezt érdemlik és nem erre van igényük

Legyen szó bármiről, a házelnök határozottan elutasítja a trükközést, csalást, megtévesztését, a hazugságokat, a szándékos provokációt, a szabályok kijátszását, a méltatlan, etikátlan viselkedést és tisztességtelen kommunikációt. 2026.07.20 06:36 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán számolt be arról, hogy etikai és fegyelmi vizsgálatot követően három hónapra kitiltottak egy politikai influenszert az Országház épületéből.



A bejegyzés szerint az érintett személy sajtóigazolvány nélkül végzett sajtótevékenységet, miközben a parlamenti sajtótudósítás rendjére vonatkozó szabályokat figyelmen kívül hagyta. Forsthoffer Ágnes azt írta: az influenszer nem felelt meg a parlamenti sajtóbelépő kiadásához szükséges szakmai és etikai feltételeknek, ezért egy ellenzéki párt meghívására, annak fotós munkatársaként jutott be az épületbe, ahol kormánypárti politikusokról készített videókat.



A hivatal közlése szerint az ügyben több politikustól és újságírótól is panasz érkezett, ezért vizsgálat indult. A bejegyzés alapján a vizsgálati jelentés és az érintettek nyilatkozatai után született meg a döntés, amely szerint az influenszer a szabályok ismételt, súlyos és tudatos megszegése miatt három hónapig nem léphet be a Parlament épületébe.



Forsthoffer Ágnes azt is állította, hogy az influenszer a döntést követően félrevezette követőit, amikor azt közölte: kizárólag azért tiltották ki, mert politikusokat kérdezett.



A bejegyzésben hangsúlyozta, hogy elutasítja a szabályok kijátszását, a megtévesztést, a provokációt és a tisztességtelen kommunikációt, valamint kiemelte: szerinte a szabályoknak mindenkire egyformán kell vonatkozniuk.



Posztjában külön kitért arra is, hogy megítélése szerint különbség van az újságíró és a politikai influenszer között. Álláspontja szerint az újságíró szakmai és etikai szabályok szerint, jogszabályi keretek között végez tájékoztató munkát, míg a politikai influenszer jellemzően valamely politikai szereplő vagy csoport érdekeit szolgáló tartalmakat készít a közösségi médiában.



A parlamenti sajtótudósítók belépésének szabályait a 8/2020-as házelnöki rendelkezés tartalmazza.