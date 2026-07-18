Rendszerváltás

Ruszin-Szendi Romulusz: megjelent a fiatalítás címén eltávolított katonák visszavételét lehetővé tevő jogszabály

Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy a honvédség visszavehesse azokat a katonákat, akiket korábban "fiatalítás" címén eltávolítottak - közölte a honvédelmi miniszter szombaton a Facebook-oldalán.



Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: az előző kormány "politikai megfontolásból és emberi gyarlóságból" számos kiváló katonát távolított el a Magyar Honvédségtől. Olyan katonákat, akik felkészültségükkel, szakmai tudásukkal, nemzetközi tapasztalatukkal és esküjükhöz való hűségükkel hosszú éveken át szolgálták Magyarországot.



"Vezérkarfőnökként a végsőkig kiálltam értük. Ezért engem is jogszerűtlenül eltávolítottak. Akkor eldőlt bennem, hogy ezt az igazságtalanságot csak egy valódi rendszerváltás után lehet helyrehozni. Ez volt az egyik legerősebb motivációm, amikor csatlakoztam a TISZA-hoz és Magyar Péterhez" - tette hozzá.



Kiemelte, a közös munka eredménye, hogy a péntek este megjelent jogszabály megteremti annak lehetőségét, hogy mindazok, akiket méltatlanul távolítottak el, ismét szolgálhassák hazájukat - amennyiben megfelelnek a szolgálat feltételeinek.



A miniszter közölte, 2026. augusztus 1-jén várnak minden érintett katonát a Bálnában. Várják azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem vették fel a COVID-19 elleni védőoltást, és szeretnének csatlakozni a honvédelemhez.



Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is - jelezte.