Rendszerváltás

Magyar Péter: július 20-tól ideiglenesen az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit

Sulyok Tamás pár perce aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az Alaptörvény rendelkezései szerint július 20-tól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania - ismertette Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán, miután Sulyok Tamás bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását.



Magyar Péter úgy fogalmazott, Sulyok Tamás aláírásával elhárult az utolsó akadály az elől, hogy a közös döntéseink életbe lépjenek.



"Megszűnik a köztársasági elnök megbízatása, felszabadul az Alkotmánybíróság, megerősödik a bírói önigazgatás, alkotmányos alapja lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának. 12 évben korlátozzuk képviselők megbízatását. Mindez nem csak azért jelentős, mert ezzel fontos vállalásaink teljesülnek.

Ezekkel a döntésekkel visszaadunk valamit, amit az Orbán-rendszer hosszú éveken át próbált elvenni a magyar emberektől: annak bizonyosságát, hogy a hatalom korlátozható, a közös vagyon visszaszerezhető, az állam pedig újra a polgárait, a szabad magyar polgárokat szolgálhatja" - írta a bejegyzésben.



Az oldalon közzétett videóban a miniszterelnök úgy fogalmazott: "döntsünk együtt! Nem szivarszobákban szeretnénk a legmegfelelőbb jelöltet megtalálni. Javasoljanak a pártok, a közélet szereplői, civilek és magánemberek. Mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a Magyar Köztársaságot képviselje, a magyar embereket képviselje".



Hozzátette, ő is összehívja hétfőre a Tisza elnökségét és a frakcióját egyeztetésre.



"Biztos vagyok benne, hogy közösen rövid időn belül dönthetünk arról, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fogok a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. A jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg. Biztos vagyok benne, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választanunk, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére és szeretett hazánk méltó képviseletére" - hangsúlyozta.

Magyar Péter megjegyezte, "jobb lett volna persze, ha Sulyok Tamás hamarabb távozott volna hivatalából. Jobb lett volna méltóbb módon, jobb lett volna a köztársasági elnök belátásával, felelősségvállalásával és lemondásával eljutni idáig. De azért is volt szükség ezekre a módosításokra, mert az ő belátására, a bukott orbáni hatalom kiszolgálóinak a közös haza iránt érzett felelősségtudatára nem számíthatott és nem is számíthat Magyarország."



"Tudom, hogy a velünk egyetértő elsöprő többség körében is volt, akinek bántotta a fülét, aki számára szokatlan volt az az élesség, ahogyan Sulyok Tamást az elmúlt hónapokban kritizáltam. Nekik azt tudom mondani, hogy nem magam miatt tettem. Azokért az áldozatokért tettem, akik ma végre túlélőnek nevezhetik magukat. Azokért a gyerekekért tettem, akiket a gyermekvédelmi rendszerekben magukra hagytak. Azokért a határon innen és túl élő közösségekért, akiket megtámadtak, megaláztak vagy politikai célponttá tettek. Azokért, akik nem voltak abban a helyzetben, hogy a hangjuk elhallatszon Sulyok Tamásig vagy Orbán Viktorig. Azért tettem, hogy mindenki megjegyezze, hogy nem fordulhat elő még egyszer Magyarország történetében, hogy semmibe lehessen venni valakit csak azért, mert nincs hatalma" - fogalmazott.



Kifejtette, az elmúlt héten soha nem látott sebességgel és korábban elképzelhetetlen módon omlott össze az Orbán-rendszer építményének maradéka is. "Már maguk is nyíltan vállalják, amit mindig tudtunk róluk, hogy soha nem volt fontos számukra Magyarország. Fontosabb a foci vb, a kínai óriáscég vagy éppen saját menekülő útjuk, mint azok a magyar emberek, akik hosszú éveken át hittek nekik. Honfitársaim, a Fidesz a múlté, mi most viszont végre a jövőre koncentrálhatunk, mert amikor Magyarországra nézek, az Orbán-rendszer sokéves pusztítása után, amikor magyar emberekkel beszélek, találkozom, én nem csak vihar utáni tájat látok" - mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy tenni akaró, remélő, cselekvő, hazaszerető magyarok millióit látja az országban.



Ez fontosabb minden személyi, közjogi vagy szakpolitikai döntésnél. Ez a valódi rendszerváltás - szögezte le. "Hogy megéreztük saját erőnket és képességünket nemcsak arra, hogy elzavarjunk egy előző romlott hatalmat, az csak a kezdet, de egy nemzet ismerte fel közös tenni akarását az ország jövője érdekében, hogy minden magyar ember érzi, hogy joga, sőt felelőssége van beleszólni abba, milyen legyen az a Magyarország, ahol közösen élni szeretnénk. Ez hatalmas erő. Ezért arra hívom minden honfitársamat, hogy ahogy elvonulnak a felhők, kezdjünk közös teremtő munkába. Írjuk meg Magyarország alkotmányát együtt" - fogalmazott Magyar Péter.

Történelmi lehetőség előtt állunk - mondta, hozzátéve, hogy végre megalkothatjuk hazánk első olyan alkotmányát, ami nem kívülről, nem felülről érkezik, nem pártpaktumok eredménye, és nem is egyetlen parlamenti többség politikai akaratának a lenyomata. Ősszel elindul az az alkotmányozási folyamat, amelyben minden magyar ember ötleteit, gondolatait, javaslatait várják, jelentette ki.



"Mondják el a tanárok, milyen jogokra van szükségük a magyar iskoláknak, mondják el az orvosok és az ápolók, mit jelent számukra az emberi élet védelme? Mondják el a gazdák, hogyan őrizhetjük meg a földet és a vizet a következő nemzedékeknek. Mondják el a munkások, milyen állam kell ahhoz, hogy tisztességesen tudjanak dolgozni és megélni. Mondják el a falvak, a városok, az idősek és a fiatalok milyen országban szeretnének élni. Dolgozzunk együtt" - fogalmazott.



"Charles de Gaulle híres mondásával egyetértve a politika túl komoly dolog ahhoz, hogy politikusokra lehessen hagyni. Arra kérek minden magyar embert, ne hagyja magára az országgyűlési képviselőket, a pártokat két választás között sem" - fogalmazott.



"Kérdezzenek, vitatkozzanak, mondják el, ha valamit rosszul csinálunk, álljanak ki a településükért, a szakmájukért, a gyerekeikért, a szomszédjukért és azokért is, akiknek a hangja nehezebben jut el a döntéshozókhoz" - tette hozzá.



Megemlítette, lehet közös ügy egy járhatatlan út, egy bezárt rendelő, egy omladozó iskola, a ritka buszjárat, egy szennyezett patak vagy az, hogy a fiataloknak nincs hol elkezdeniük az önálló életüket.



"A lényeg ugyanaz, ne fogadják el többé, hogy a politika távoli és megváltoztathatatlan világ. Hiszen úgy jutottunk el idáig, úgy szabadítottuk fel Magyarországot, hogy felmondtuk azt a hamis alkut, hogy a politika a politikusok dolga, az emberek feladata pedig a hallgatás, a tűrés és az alkalmazkodás" - mondta.



Magyar Péter fontosnak nevezve ezt a napot azt hangsúlyozta, "közös erővel győztük le és zárjuk le a múltat. Most rajtunk a sor mindannyiunkon, hogy ugyanilyen közös erővel dolgozzunk egy szabad, működő és emberséges Magyarországért".