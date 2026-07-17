Rendszerváltás

Bóka János levélben fordult az alaptörvény-módosítás miatt az EU jogállamiságért felelős biztosához

Levélben tájékoztatta az Európai Unió jogállamiságért felelős biztosát a 17. alaptörvény-módosítás "legbotrányosabb részeiről" Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, aki erről a Facebook-oldalán számolt be csütörtökön.



Az ellenzéki politikus bejegyzésében azt írta, hogy érdeklődéssel várja a pénteken nyilvánosságra kerülő uniós jogállamisági jelentéseket.



"Egyenlő mércével mér-e a Bizottság minden kormányt? Van-e mondanivalója arról, ami az új parlamenti többség alatt történik hazánkban?" - tette fel a kérdést a képviselő, aki bejegyzéséhez mellékelte az általa írt teljes levelet.