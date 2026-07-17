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BRFK: a főváros több pontján már zajlanak komplex közterületi ellenőrzések
A főváros több pontján már zajló, a lakossági és kerületi jelzések alapján indított komplex közterületi ellenőrzések eredményeiről számolt be a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön, miután a miniszterelnök bejelentette: a belügyminiszter harmincnapos fokozott közbiztonsági akciót rendel el Budapesten.2026.07.17 20:51MTI
A rendőrség honlapján azt írták, a BRFK vezetését az új főkapitány 2020 fős hiánnyal vette át; a rendőrségnek hiányos létszámmal kell biztosítania a főváros közbiztonságát. A főkapitány és a kerületi rendőrkapitányok folyamatosan egyeztetnek a kerületi polgármesterekkel a szükséges rendészeti intézkedésekről.
Ilyen összehangolt intézkedéssorozat zajlik másfél hónapja Kelenföldön, ahol állandó, megerősített rendőri jelenlétet biztosítanak a vasútállomáson és a kerület frekventált részein. Az intézkedések során eddig 3630 rendőri intézkedés történt, 97 embert fogtak el - köztük garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőit, valamint körözött személyeket -, 30 embert állítottak elő, további 30 esetben biztonsági intézkedésre volt szükség, a szabálysértések miatt kiszabott helyszíni és közigazgatási bírságok összege pedig meghaladta az 1,5 millió forintot. A megerősített jelenlét továbbra is folyamatos - ismertették.
Rendszeres közös ellenőrzéseket tartanak Rákosrendező környékén is a lakossági és az önkormányzatoktól érkezett jelzések alapján. Az akciók eredményeként hat körözött embert fogtak el, július 13-án hét embert állítottak elő önkényes beköltözés szabálysértése miatt - közülük négyet szabálysértési őrizetbe vettek -, továbbá kábítószer-kereskedőket is elfogtak.
A BRFK az elmúlt hónapok tapasztalataira építve a következő egy hónapban tovább erősíti az összehangolt rendészeti fellépést - írták, jelezve: ebben részt vesznek a kerületi rendőrkapitányságok, a BRFK Közrendvédelmi Főosztálya, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya, a Készenléti Rendőrség, a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság, a polgárőrség, valamint további együttműködő társszervek.
A cél nem egyszeri akciók végrehajtása, hanem olyan kiszámítható, összehangolt rendőri jelenlét biztosítása, amely hosszú távon is hozzájárul Budapest közbiztonságának és a budapestiek biztonságérzetének erősítéséhez.
A célzott, összehangolt intézkedések a létszámhelyzet tartós javulásáig meghatározó eszközei a közterületi jelenlét erősítésének - áll a közleményben.
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