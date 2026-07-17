Életveszély

Az állatgyógyászati készítmények humán alkalmazásának kockázataira figyelmeztet az országos tisztifőorvos

Az ivermectin vagy fenbendazol tartalmú állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett, daganatellenes hatásukat tudományos bizonyítékok nem támasztják alá, használatuk pedig közvetlenül veszélyeztetheti a betegek egészségét és a gyógyulás esélyét - hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos állásfoglalásában.



Oroszi Beatrix felhívását a daganatos betegek biztonságának védelmében azután adta ki, miután az elmúlt napokban a közösségi médiában és a sajtóban olyan felelőtlen nyilatkozatok jelentek meg, amelyek állatgyógyászati felhasználásra szánt féreghajtó készítmények humán daganatos betegségek kezelésében történő alkalmazásával foglalkoztak.



Schobert Norbi fitneszedző-vállalkozó a Jeszenszky-kaland YouTube-csatornának adott interjújában beszélt arról, milyen alternatív módszerrel egészíti ki rákkal küzdő felesége, Rubint Réka kezelését. A fitneszedző elárulta, hogy kutyáknak és macskáknak szánt féreghajtót vásárol az állatpatikában, amelyet azután bead feleségének.



A daganatos betegséggel élők és családtagjaik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, ezért érthető, hogy minden lehetséges gyógyulási lehetőséget szeretnének megismerni. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy egészségügyi döntéseiket kizárólag tudományosan igazolt, hiteles információkra alapozzák, ne pedig az interneten terjedő, megalapozatlan állításokra - emelte ki Oroszi Beatrix.



A jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján nincs olyan klinikai vizsgálati eredmény, amely igazolná az ivermectin vagy a fenbendazol biztonságos és hatékony alkalmazását daganatos betegségek kezelésében. Ezek a készítmények nem szerepelnek sem a magyar, sem a nemzetközi onkológiai szakmai irányelvek által ajánlott daganatellenes kezelések között.



A szakember hangsúlyozta: az állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett, használatuk súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat. Emellett a bizonyított hatásosságú daganatellenes kezelések késedelme vagy megszakítása jelentősen ronthatja a gyógyulás esélyeit.



A közösségi médiában terjedő személyes beszámolók és egyedi gyógyulástörténetek önmagukban nem tekinthetők tudományos bizonyítéknak. Egy gyógyszer vagy kezelési eljárás hatásosságát és biztonságosságát kizárólag megfelelően megtervezett klinikai vizsgálatok igazolhatják.

Az országos tisztifőorvos arra kérte a daganatos betegeket és hozzátartozóikat, hogy bármilyen új készítmény vagy alternatív kezelési módszer alkalmazása előtt konzultáljanak kezelőorvosukkal. A kezelőorvos ismeri a beteg állapotát, az alkalmazott terápiát és az esetleges kockázatokat, ezért kizárólag ő tud személyre szabott, felelős szakmai tanácsot adni - közölte.



Egészségügyi kérdésekben hiteles információforrásnak az egészségügyi szakemberek, az illetékes hatóságok és a szakmai szervezetek tekinthetők, amelyek ajánlásaikat a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokra, szakmai irányelvekre és folyamatosan értékelt klinikai tapasztalatokra alapozzák - tette hozzá.



Oroszi Beatrix felhívta a média, a közéleti szereplők és az online tartalomkészítők figyelmét arra, hogy egészségügyi témákban különös felelősséggel járjanak el. A széles nyilvánossághoz eljutó, tudományosan nem megalapozott állítások befolyásolhatják a betegek döntéseit, megalapozatlan reményt kelthetnek, és veszélyeztethetik a biztonságos betegellátást.



Hozzátette: az egészségügyi hatóságok a jövőben is kiemelt figyelemmel kísérik a lakosság egészségét érintő félretájékoztatásokat, és a betegek biztonságának védelme érdekében minden rendelkezésükre álló szakmai és jogi eszközzel fellépnek.



"A daganatos betegek biztonsága közös felelősségünk. Legfontosabb célunk, hogy minden beteg olyan kezeléshez és olyan tájékoztatáshoz jusson, amelynek hatásosságát és biztonságosságát tudományos bizonyítékok támasztják alá" - hangoztatta az országos tisztifőorvos.