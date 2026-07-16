Rendszerváltás
FT: a korábban lehetségesnek tartottnál is sokkal nagyobb léptékű rendszerváltás zajlik Magyarországon
A Financial Times szerint sok magyar követeli Orbán Viktor és volt vezető tisztviselői felelősségre vonását hivatali visszaélések címén.2026.07.16 12:13MTI
A Magyarországon zajló rendszerváltás messze túlhalad azon a mértéken, amelyet korábban sok magyar egyáltalán lehetségesnek tartott - áll a Financial Times csütörtöki helyzetértékelésében.
A londoni üzleti napilap online kiadásán megjelent részletes elemzés szerint mindez hatalmas megkönnyebbülés az Európai Unió számára is, amely küszködve igyekszik megakadályozni tagországaiban a demokrácia és a jogállamiság visszafejlődését.
A magyarországi folyamatok ugyanakkor világszerte csapást jelentenek a nacionalista konzervatív erők számára, amelyekre inspiráló hatással volt Orbán Viktor hosszas hatalomgyakorlása - fogalmaz a brit lap.
Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes a Financial Timesnak elmondta: abban reménykedik, hogy Magyarország a nyugati demokrácia megújításának éllovasává válhat. Hozzátette: Magyarország visszatér a nemzeti érdekeit előtérbe helyező külpolitikához, de ezt "az európai családon belül" hajtja végre, miközben mérsékli függését külföldi hatalmaktól.
A Financial Times szerint Magyar Péter miniszterelnök egyik elsődleges célja "az Orbán-rezsim lételemévé vált korrupció" felszámolása.
A lap idézi Tóth István Jánost, a Korrupciókutató Központ Budapest nevű civil szerveződés vezetőjét, akinek becslése szerint az Orbán Viktorhoz kötődő 13 személyiségnek odaítélt európai uniós finanszírozású megbízási szerződések, valamint a versenyeztetés nélküli megbízások értéke 2011 és 2023 között elérte a 19,3 milliárd eurót. Feltételezve, hogy e szerződések értékének 20-40 százalékát "lefölözték, úgy becsüljük, hogy az EU-adófizetők 3,2-5,5 milliárd euróval támogatták Orbán kleptokráciáját"
- idézi a Financial Times Tóth István János tanulmányát.
A lap szerint Magyar Péter elsöprő választási győzelmét is a korrupcióval, a romló életszínvonallal és a hanyatló közszolgáltatásokkal szembeni népharag tette lehetővé.
Orbán Anita külügyminiszter ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a földcsuszamlásszerű változások a társadalomban zajlanak, és ez az emberek várakozásaiban, derűlátásában nyilvánul meg.
Hangsúlyozta: Magyarország hagyományosan nagyon borúlátó ország, de "az emberek azt mondogatják, hogy április 12. óta még a gravitáció is könnyebb".
A Financial Times szerint sok magyar követeli Orbán Viktor és volt vezető tisztviselői felelősségre vonását hivatali visszaélések címén.
Egy név nélkül nyilatkozó volt magas beosztású fideszes tisztviselő a lapnak úgy fogalmazott, hogy "a társadalom vért akar", de ennek is megvannak a veszélyei. "Ha ugyanis agresszív módon rászállnak Orbánra", akkor volt kormányfő "a mártír szerepét ölti magára, és nem fog megfutamodni".
Ungváry Krisztián történész ugyanakkor kijelentette: nem tud felidézni Magyarország múltjából még egy ennyire alapvető, külső hatalmi beavatkozás nélküli átalakulást, mint amely jelenleg zajlik.
Ungváry a Financial Timesnak nyilatkozva alkotmányos forradalomnak nevezte a folyamatokat. Úgy fogalmazott: a nemzet a jogállamiság helyreállítása érdekében olyasmiket hajt végre, amelyek korábban elképzelhetetlennek tűntek.
"A cél a jelenlegi államszerkezet teljes lebontása; ezt forradalomnak és rendszerváltásnak egyaránt nevezném" - hangsúlyozta a történész.
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