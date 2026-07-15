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Magyar Péter: A Fidesz Brüsszelben azért lobbizik, hogy Magyarország ne kapja meg az uniós pénzeket
A miniszterelnök szerint a Fidesz az Alaptörvény módosítására hivatkozva próbálja megakadályozni az uniós források kifizetését. A kormánypárt egyelőre nem reagált a vádakra.2026.07.15 12:16ma.hu
Magyar Péter közösségi oldalán újabb éles kritikát fogalmazott meg a Fidesszel szemben. A TISZA elnöke azt állítja, hogy a korábban rendszeresen bírált Brüsszelben a kormánypárt most azért folytat lobbitevékenységet, hogy Magyarország ne jusson hozzá az Európai Uniótól érkező támogatásokhoz.
„Elképesztő mélységekben a Fidesz: az eddig ellenségnek beállított Brüsszelben, az Alaptörvény módosításra hivatkozva azért lobbiznak, hogy a magyarok ne kapják meg az uniós forrásokat” – írta Magyar Péter.
A politikus szerint a Fidesz az Alaptörvény módosítására hivatkozva próbálja meggyőzni az uniós döntéshozókat arról, hogy a Magyarországnak járó forrásokat továbbra se folyósítsák.
Magyar Péter a bejegyzésében nem nevezte meg, kik folytatják ezt a lobbitevékenységet, és nem közölt részleteket vagy bizonyítékokat állításának alátámasztására.
A Fidesz a cikk megjelenéséig nem reagált a politikus kijelentéseire. Az ügyben így jelenleg egymással szemben álló politikai állításokról van szó, amelyek független megerősítése nem történt meg.
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