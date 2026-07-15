Botrány
Dr. Bilisics Zita kiakadt: Méltatlan és felháborító a vagyonvisszaszerzési hivatal ÁVH-zása
A TISZA politikusa szerint a történelmi párhuzamokkal való politikai kampány sérti a diktatúra áldozatainak emlékét.2026.07.15 10:06ma.hu
Dr. Bilisics Zita, a TISZA politikusa élesen bírálta azokat az ellenzéki megszólalásokat, amelyek a létrehozás alatt álló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt (NVVH) következetesen „ÁVH”-ként emlegetik.
Közösségi oldalán azt írta, felháborítónak tartja, hogy egyes politikai szereplők a kommunista diktatúra rettegett államvédelmi szervezetéhez hasonlítják az új intézményt.
„Felháborító, hogy az ellenzék odáig süllyedt, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt (NVVH) következetesen »ÁVH«-nak nevezi” – fogalmazott.
A politikus szerint az ilyen történelmi párhuzamok nemcsak méltatlanok, hanem relativizálják azoknak az embereknek a szenvedését is, akik valóban átélték az Államvédelmi Hatóság működésének következményeit.
Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a közéletben természetesek a politikai viták, ugyanakkor úgy véli, a történelmi traumák felhasználása politikai célokra elfogadhatatlan.
„A közéletnek lehetnek éles vitái, de a történelmi sebekkel való politikai játszmázásnak nincs helye Magyarországon” – írta.
Az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) az 1940-es évek végétől az 1956-os forradalomig működött, és a kommunista diktatúra egyik legrettegettebb szerve volt. Nevéhez politikai üldöztetések, önkényes letartóztatások, kínzások és koncepciós perek fűződnek.
Az NVVH létrehozása körüli vita továbbra is éles politikai kérdés. A bírálók szerint az új hivatal túl széles jogosítványokat kaphat, míg támogatói azt hangsúlyozzák, hogy célja a korrupció elleni fellépés és a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzése.
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