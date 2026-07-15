Állatvédelem
Órákig szenvedett az út szélén az elgázolt cica - végül egy távoli állatmentő szervezet segített
Több segélykérés után is ellátatlan maradt a sérült állat, míg végül egy budaörsi állatvédő csapat indult érte.2026.07.15 06:47ma.hu
Egy súlyosan sérült, elgázolt macskát mentettek meg Ercsiben, miután a megtaláló hosszú időn keresztül hiába próbált segítséget kérni különböző állatvédő szervezetektől.
A beszámoló szerint a nő órákon át telefonált, azonban több szervezetet nem tudott elérni, mások pedig közölték, hogy nem foglalkoznak macskák mentésével. Végül egy budaörsi állatvédő szervezet vállalta a beavatkozást, és a sérült állatért Ercsibe indult.
A cicát ezt követően egy törökbálinti állatorvosi rendelőbe szállították sürgős ellátásra.
A mentők külön kiemelték a megtaláló szerepét, aki végig a sérült állat mellett maradt. Ez azért volt fontos, mert egy súlyosan sérült macska még képes lehet elvonszolni magát, így mire a segítség megérkezik, már nem biztos, hogy megtalálható.
A szervezet bejegyzésében az önkormányzat felelősségére is kitért. Állításuk szerint a jogszabályok alapján a települési jegyző feladata a kóbor állatok elszállításának megszervezése, és ez nemcsak a kutyákra, hanem a macskákra is vonatkozik.
A bejegyzés szerint Ercsi jelenleg kizárólag a kóbor kutyák elszállítására rendelkezik szerződéssel, macskák esetében nincs ilyen szolgáltatás. A szervezet ezért azt állítja, hogy az önkormányzat nem tesz eleget maradéktalanul jogszabályi kötelezettségének. Ezt az érintett önkormányzat a cikk megjelenéséig nem kommentálta.
Az állatvédők egyúttal keresik a cica gazdáját, valamint adományokat is gyűjtenek az állatorvosi kezelés költségeinek fedezésére. Hangsúlyozták, hogy minden felajánlás segítséget jelent a sérült állat gyógykezelésében.
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