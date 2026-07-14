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Magyar Péter üres padsorokat mutatott: kemény üzenetet küldött a Fidesznek és a Mi Hazánknak
A miniszterelnök szerint beszédes volt, kik hiányoztak az Országgyűlés egyik fontos vitájáról.2026.07.14 18:01ma.hu
Magyar Péter közösségi oldalán egy fotót tett közzé az Országgyűlés ülésterméből, amelyen a Fidesz és a Mi Hazánk frakciójának üres padsorai láthatók.
A TISZA Párt elnöke azt állítja, hogy a felvétel akkor készült, amikor a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról tárgyalt.
Bejegyzésében élesen bírálta az ellenzéki pártokat.
„A Fidesz és a Mi Hazánk képviselőinek üres székei az Országgyűlésben, amikor a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról tárgyalunk” – írta.
A politikus ezt követően még keményebben fogalmazott: „Ugye, senki nem lepődik meg, hogy a maffia nem képviselteti magát a korrupció elleni küzdelem legfontosabb pillanataiban…”
Magyar Péter ezzel arra utalt, hogy szerinte a két párt távolmaradása összefügg a korrupcióellenes intézkedésekről szóló vitával. A „maffia” kifejezés a bejegyzésben politikai minősítésként szerepel.
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