Rendszerváltás

Magyar Péter üres padsorokat mutatott: kemény üzenetet küldött a Fidesznek és a Mi Hazánknak

A miniszterelnök szerint beszédes volt, kik hiányoztak az Országgyűlés egyik fontos vitájáról.

2026.07.14 18:01ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Magyar Péter közösségi oldalán egy fotót tett közzé az Országgyűlés ülésterméből, amelyen a Fidesz és a Mi Hazánk frakciójának üres padsorai láthatók.

A TISZA Párt elnöke azt állítja, hogy a felvétel akkor készült, amikor a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról tárgyalt.

Bejegyzésében élesen bírálta az ellenzéki pártokat.

„A Fidesz és a Mi Hazánk képviselőinek üres székei az Országgyűlésben, amikor a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról tárgyalunk” – írta.

A politikus ezt követően még keményebben fogalmazott: „Ugye, senki nem lepődik meg, hogy a maffia nem képviselteti magát a korrupció elleni küzdelem legfontosabb pillanataiban…”

Magyar Péter ezzel arra utalt, hogy szerinte a két párt távolmaradása összefügg a korrupcióellenes intézkedésekről szóló vitával. A „maffia” kifejezés a bejegyzésben politikai minősítésként szerepel.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.