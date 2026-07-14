Dráma
Megrázó történet a gyermekklinikáról: 14 éves lányt vittek be bedrogozva
Az egészségügyi dolgozók szerint egyre fiatalabbak kerülnek kórházba kábítószer-használat miatt, és a háttérben gyakran családi problémák állnak.2026.07.14 16:51ma.hu
Megrázó beszámolót osztott meg egy egészségügyi dolgozó a Heim Pál Gyermekkórházban szerzett tapasztalatairól. Elmondása szerint egyetlen éjszaka alatt több fiatalt is kábítószer-fogyasztás miatt kellett ellátni.
A közlés szerint július 12-én éjszaka egy 14 éves lányt szállítottak a gyermekklinikára droghasználat okozta rosszulléttel. Nem sokkal később egy fiút gyomormosásra vittek be, majd újabb fél órával később egy másik fiatalt kellett ellátni, aki a beszámoló szerint speedet fogyasztott.
Az egészségügyi dolgozó arra hívta fel a figyelmet, hogy nem felnőtt detoxikáló intézményről, hanem a Heim Pál Gyermekkórház gyermekosztályáról van szó.
A történet egyik legmegrázóbb része a 14 éves lány reakciója volt. A beszámoló szerint azt mondta, hogy legközelebb „tisztább drogot” fog használni, mert szerinte attól nem lesz rosszul.
Amikor megkérdezték tőle, miért nyúlt kábítószerhez, azt válaszolta: „Minden okés, de kell a nyugi, mert sok a vita a szüleim között.”
A történet jól rávilágít arra, hogy a fiatalkori szerhasználat hátterében sok esetben nem pusztán kíváncsiság vagy kortárs nyomás áll, hanem feldolgozatlan lelki terhek, családi konfliktusok és mentális problémák is.
A szakemberek szerint különösen fontos, hogy a szülők, pedagógusok és a fiatalokkal foglalkozó szakemberek időben felismerjék a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén megfelelő pszichológiai vagy addiktológiai segítséget biztosítsanak, mielőtt a problémák súlyos egészségügyi következményekhez vezetnének.
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