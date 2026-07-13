Rendszerváltás
Napszemüvegben álltak ki miniszterük mellett - közös üzenetet küldött a TISZA frakciója
Szimbolikus csoportképpel demonstrálták az összetartozást és a fogyatékossággal élők melletti kiállást.2026.07.13 12:39ma.hu
A TISZA Párt teljes parlamenti frakciója napszemüvegben állt össze egy közös fotóra, hogy kifejezze támogatását Kátai-Németh Vilmos, Magyarország első látássérült minisztere mellett.
A Parlament konferenciatermében készült csoportképen a miniszter a kép előterében áll sötét öltönyben, kezében fehér tájékozódó bottal. Mögötte és körülötte a TISZA frakció tagjai sorakoznak, akik valamennyien napszemüveget viselnek. A párt szerint ez a gesztus a látássérültek iránti szolidaritást, valamint az összetartozást jelképezi.
Kátai-Németh Vilmos a fotóhoz fűzött bejegyzésében azt írta, azért vállalta el a miniszteri feladatot, hogy hozzájáruljon a társadalmi előítéletek lebontásához.
A miniszter úgy fogalmazott, hogy szerinte az elmúlt 16 évben a Fidesz nem tett érdemi lépéseket a kirekesztés visszaszorítására, sőt, több társadalmi csoporttal szemben gyűlöletkeltő politikát folytatott. Hozzátette: ezen változtatni szeretnének, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ehhez a társadalom támogatására is szükség van.
A közös fotó néhány nappal azután jelent meg, hogy nagy visszhangot váltottak ki azok a nyilvános kijelentések, amelyekben egy rendezvényen Kátai-Németh Vilmos látássérültségét gúnyolták. A TISZA frakció akcióját sokan erre adott szimbolikus válaszként értelmezik.
A látássérült emberek érdekvédelmi szervezetei régóta hangsúlyozzák, hogy a fogyatékosság nem akadálya a közéleti vagy vezetői szerepvállalásnak, és fontosnak tartják, hogy a közéleti vitákban a személyes adottságok helyett a szakmai teljesítmény kerüljön a középpontba.
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