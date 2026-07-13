Rendszerváltás

Kérdésessé vált az augusztus 20-i ünnepség szervezése, petíció indult a tűzijáték ellen

Egy civil kezdeményezés szerint jelenleg nincs szervezője az augusztus 20-i állami rendezvényeknek, miután felmondták a szerződést a Balásy Gyulához köthető céggel.



A kezdeményezés szervezői azt javasolják, hogy az állami ünnepség tűzijátékára tervezett összeget ne pirotechnikai bemutatóra, hanem az aszály elleni védekezésre fordítsák.



Ennek érdekében petíciót indítottak, amelyhez közlésük szerint már mintegy 230 ezer ember csatlakozott. A kezdeményezők úgy vélik, hogy a rendkívüli szárazság és a vízhiány miatt a rendelkezésre álló forrásokat inkább a vízgazdálkodási és aszályvédelmi intézkedésekre kellene átcsoportosítani.



A szerződés megszüntetésének körülményeiről és arról, hogy ki szervezi meg végül az augusztus 20-i állami rendezvényeket, hivatalos részletek egyelőre nem ismertek.



Az augusztus 20-i tűzijáték évek óta visszatérő közéleti vita tárgya. Támogatói szerint az államalapítás ünnepének kiemelt eseménye, amely jelentős turisztikai vonzerőt is jelent, míg ellenzői úgy vélik, hogy a rendezvény költségeit hasznosabb lenne más közérdekű célokra fordítani, különösen a szélsőséges időjárási helyzetek idején.