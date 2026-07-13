Botrány
Ábrahám Róbert durva, személyeskedő kijelentéseket tett a TISZA-kormány több tagjáról
Ábrahám Róbert több kormánytagot is sértő megjegyzésekkel támadott, a miniszterelnök szerint azonban ez már túlmutat a politikai kritikán.2026.07.13 06:08ma.hu
Ábrahám Róbert durva, személyeskedő kijelentéseket tett a TISZA-kormány több tagjáról a Nemzeti Hét nevű rendezvényen. Megszólalásában Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert is támadta.
Ruff Bálintról úgy fogalmazott, hogy ránézésre azt gondolná, még mindig az édesanyja fürdeti. Ezután Kátai-Németh Vilmos látássérültségén gúnyolódott, és „vicsorgó vakembernek” nevezte a minisztert.
Ábrahám szerint a jelenlegi kabinet „a gyengék diktatúrája”. Beszédében a kormányt homoszexuálisnak nevezte, majd Vitézy Dávid szexuális orientációjára tett utalásokat, és további TISZA-politikusokkal kapcsolatban is hasonló célzásokat fogalmazott meg.
A rendezvény közönsége több kijelentését nevetéssel fogadta. A felvételek rövid idő alatt elterjedtek a közösségi médiában, és éles politikai reakciókat váltottak ki.
Magyar Péter miniszterelnök rövid Facebook-bejegyzésben állt ki Kátai-Németh Vilmos mellett. Azt írta: „A Fidesz és a megmaradt propagandistái azon gúnyolódnak, hogy Kátai-Németh Vilmos vak ember létére lehet miniszter a TISZA-kormányban. Milyen ember, aki ilyet tesz?”
Kátai-Németh Vilmos Magyarország első látássérült minisztere, aki a szociális és családügyi tárcát vezeti. Jogász és ügyvéd, látását 16 éves korában veszítette el.
Az ügyben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is megszólalt. Magyar Péter bejegyzését megosztva Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című művéből idézett, és hangsúlyozta, hogy a fogyatékosság nem válhat politikai gúny tárgyává.
Ábrahám Róbert kijelentései nem szakpolitikai döntéseket vagy kormányzati intézkedéseket bíráltak, hanem az érintettek fogyatékosságára, megjelenésére és feltételezett magánéletére irányultak. A történtek ezért ismét vitát indítottak arról, hol húzódik a politikai véleménynyilvánítás és az emberi méltóságot sértő személyeskedés közötti határ.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:49 Magyar Péter súlyos vádakat fogalmazott meg: Tudjuk, mire készül a bukott állampárt
- 8:13 Kérdésessé vált az augusztus 20-i ünnepség szervezése, petíció indult a tűzijáték ellen
- 6:08 Ábrahám Róbert durva, személyeskedő kijelentéseket tett a TISZA-kormány több tagjáról
- 11:02 Égő emberi fáklya a vonat tetején Budafok-Hároson - brutális baleset
- 10:04 Vérfürdő egy torontói fesztiválon - több halottja van a lövöldözésnek
- 8:26 Elhunyt Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese
- 22:15 Meghökkentő állatkínzási trend borzolja a kedélyeket - apró élőlényeket árulnak kulcstartóként
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06