Botrány

Ábrahám Róbert durva, személyeskedő kijelentéseket tett a TISZA-kormány több tagjáról

Ábrahám Róbert több kormánytagot is sértő megjegyzésekkel támadott, a miniszterelnök szerint azonban ez már túlmutat a politikai kritikán. 2026.07.13 06:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ábrahám Róbert durva, személyeskedő kijelentéseket tett a TISZA-kormány több tagjáról a Nemzeti Hét nevű rendezvényen. Megszólalásában Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert is támadta.



Ruff Bálintról úgy fogalmazott, hogy ránézésre azt gondolná, még mindig az édesanyja fürdeti. Ezután Kátai-Németh Vilmos látássérültségén gúnyolódott, és „vicsorgó vakembernek” nevezte a minisztert.



Ábrahám szerint a jelenlegi kabinet „a gyengék diktatúrája”. Beszédében a kormányt homoszexuálisnak nevezte, majd Vitézy Dávid szexuális orientációjára tett utalásokat, és további TISZA-politikusokkal kapcsolatban is hasonló célzásokat fogalmazott meg.



A rendezvény közönsége több kijelentését nevetéssel fogadta. A felvételek rövid idő alatt elterjedtek a közösségi médiában, és éles politikai reakciókat váltottak ki.



Magyar Péter miniszterelnök rövid Facebook-bejegyzésben állt ki Kátai-Németh Vilmos mellett. Azt írta: „A Fidesz és a megmaradt propagandistái azon gúnyolódnak, hogy Kátai-Németh Vilmos vak ember létére lehet miniszter a TISZA-kormányban. Milyen ember, aki ilyet tesz?”



Kátai-Németh Vilmos Magyarország első látássérült minisztere, aki a szociális és családügyi tárcát vezeti. Jogász és ügyvéd, látását 16 éves korában veszítette el.



Az ügyben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is megszólalt. Magyar Péter bejegyzését megosztva Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című művéből idézett, és hangsúlyozta, hogy a fogyatékosság nem válhat politikai gúny tárgyává.



Ábrahám Róbert kijelentései nem szakpolitikai döntéseket vagy kormányzati intézkedéseket bíráltak, hanem az érintettek fogyatékosságára, megjelenésére és feltételezett magánéletére irányultak. A történtek ezért ismét vitát indítottak arról, hol húzódik a politikai véleménynyilvánítás és az emberi méltóságot sértő személyeskedés közötti határ.