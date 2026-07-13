Rendszerváltás

Magyar Péter súlyos vádakat fogalmazott meg: Tudjuk, mire készül a bukott állampárt

Magyar Péter hétfői bejegyzésében azt állította, hogy a Fidesz megpróbálja megakadályozni az Alaptörvény 17. módosításának hatálybalépését. A Tisza Párt elnöke szerint az Országgyűlés döntése fontos állomása annak a folyamatnak, amelyet „Tisztítótűz műveletnek” nevez.



A politikus úgy fogalmazott, hogy az alkotmánymódosítás lehetővé tenné egy Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, megszüntetné a „több évtizedes politikai monopólium” lehetőségét, valamint megteremtené az alapját annak, hogy szerinte lecserélhetők legyenek az Orbán-kormány által kinevezett közjogi tisztségviselők.



Magyar Péter azt állítja, hogy az Alaptörvény alapján a köztársasági elnöknek öt nap áll rendelkezésére a módosítás aláírására, és szerinte annak tartalmi felülvizsgálatára nincs lehetősége, kizárólag közjogi érvénytelenség esetén kezdeményezhet előzetes normakontrollt az Alkotmánybíróságnál.



A Tisza Párt elnöke ugyanakkor azt állította, hogy a múlt héten a Fidesz arra utasította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy ne írja alá az alkotmánymódosítást. Emellett azt is állította, hogy Gulyás Gergely vezetésével előre elkészítettek egy alkotmánybírósági beadványt, amelyet az államfő nevében nyújtanának be. Magyar Péter szerint Polt Péter az Alkotmánybíróságon várná ezt a beadványt.



Ezeket az állításokat Magyar Péter bizonyítékok bemutatása nélkül tette közzé, és az érintettek részéről a bejegyzés megjelenéséig nem érkezett olyan hivatalos nyilatkozat, amely megerősítené azokat.



A politikus azt is közölte, hogy amennyiben a köztársasági elnök az Alaptörvényben előírt határidőn belül nem írja alá a módosítást, a Tisza Párt kezdeményezni fogja az ellene irányuló megfosztási eljárást. Állítása szerint egy ilyen eljárás megindulását követően az államfő már nem gyakorolhatná jogköreit, és a jogszabály aláírása az Országgyűlés elnökére hárulna.



Magyar Péter bejegyzését azzal zárta, hogy szerinte a következő napokban további alkotmányos viták várhatók, ugyanakkor úgy fogalmazott: végső soron „a hatalom forrása a magyar nép”.