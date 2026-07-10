Állatvédelem

Megrendítő jelenetet látott Endrei Judit: kétségbeesetten keresték a vizet a vadállatok

Szívszorító élményről számolt be közösségi oldalán Endrei Judit. A televíziós személyiség azt írta, a Szentendrei Skanzen közelében autózva alkonyatkor két vaddisznócsaládot látott, amelyek nagy sebességgel rohantak át az úttesten.



Beszámolója szerint négy kifejlett vaddisznó és számos malac igyekezett átkelni az úton. Úgy véli, az állatok vizet kerestek, mivel a környéken húzódó Sztaravoda-patak szinte teljesen kiszáradt, így feltehetően a Bükkös-patak felé próbáltak eljutni. Ehhez azonban lakott területeken és forgalmas utakon kell átvágniuk.



Endrei Judit arra is felhívta a figyelmet, hogy a város terjeszkedésével egyre több olyan természetes állatösvény szűnik meg, amelyeken keresztül a vadak korábban biztonságosan eljutottak az ivóhelyekhez.



A bejegyzéshez egy fotót is csatolt, amelyet testvére készített Pismányban. A képen egy őz látható lakott területen, az út szélén. Endrei Judit szerint az állat valószínűleg szintén vizet keresett a tartós szárazság miatt.



Mint írta, testvére a következő napokban vizet szeretne kivinni az őznek, ugyanakkor felteszi a kérdést: mi történik azokkal a vadállatokkal, amelyek nem találnak segítséget?



A műsorvezető szerint az emberek egyre nagyobb területeket vesznek el a természetből, miközben a vadon élő állatok élettere folyamatosan szűkül. Úgy véli, hosszú távon olyan megoldásokra lenne szükség, amelyek segítik a vadállatok túlélését a hőség és az élőhelyek csökkenése mellett.



A természetvédelmi szakemberek rendszeresen felhívják a figyelmet arra, hogy tartós hőség és aszály idején a vadállatok gyakrabban jelenhetnek meg lakott területeken, mivel vízhez és táplálékhoz próbálnak jutni. Ilyen esetekben fontos, hogy az emberek ne közelítsék meg őket, és szükség esetén értesítsék a helyi vadásztársaságot vagy a természetvédelmi hatóságot.