Botrány

Átvilágítás közben furcsa szerződésekre bukkant a polgármester - a közgyűlésen is téma lett

Újabb részleteket osztott meg az önkormányzati cégek átvilágításáról Pintér Bence győri polgármester. Bejegyzése szerint az eddigi vizsgálatok során több figyelemre méltó szerződésre és foglalkoztatási esetre bukkantak.



A polgármester azt állítja, hogy három különböző önkormányzati cégnél is ugyanazokat a személyeket teljes, napi nyolcórás munkaviszonyban foglalkoztatták egy időben. Ironikusan úgy fogalmazott, hogy ehhez „emberfeletti képességekre” lehetett szükség. Emellett olyan szerződésekre is utalt, amelyek állítása szerint fideszes propagandistákhoz és influenszerekhez köthetők.



Pintér Bence szerint az átvilágítás azért indulhatott el, mert a közgyűlés április végén ideiglenesen visszaadta számára az önkormányzati cégek irataiba való betekintési jogot. Mint írta, ezt a jogosultságot még 2024 őszén, hivatalba lépése után vonták meg tőle.



A polgármester beszámolója szerint a június 25-i közgyűlésen a Fidesz frakcióvezetője, Laczkovits-Takács Tímea olyan előterjesztést nyújtott be, amely szerint Pintér félreértelmezte az átvilágításra vonatkozó korábbi közgyűlési döntést. A polgármester úgy fogalmazott, felmerült bennük a gyanú, hogy ezzel le szeretnék állítani a vizsgálatot.



Pintér Bence szerint a vita során azonban Laczkovits-Takács Tímea és Fűzy András bizottsági elnök hangsúlyozták, hogy nem ez a céljuk. A felek végül közösen módosították az előterjesztést, amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.



A polgármester közlése szerint az önkormányzati cégek átvilágítása ezek után folytatódik. Az általa ismertetett állításokkal kapcsolatban ugyanakkor egyelőre nem ismert hivatalos vizsgálati jelentés vagy jogerős hatósági megállapítás, így a feltárt esetek részletei és esetleges következményei később válhatnak ismertté.