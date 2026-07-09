Állatvédelem
A semmi közepén hagyták magukra a cicákat - szerencsére időben érkezett a segítség
Megrázó körülmények között találtak rá az elhagyott macskákra, amelyeknek most új esélyt adtak az életre.2026.07.09 16:39ma.hu
Felháborító állatkínzási esetről számolt be a Dia Cicamentő Alapítvány. Az alapítvány közösségi oldalán azt írta, hogy több macskát a semmi közepén hagytak magukra, ahol esélyük sem lett volna a túlélésre segítség nélkül.
A bejegyzés szerint a cicákat korábban feltehetően gondozta valaki, majd ismeretlen okból egyszerűen kitette őket egy elhagyatott helyre. Az állatmentők értetlenül állnak a történtek előtt, és felteszik a kérdést: mi vihet rá valakit arra, hogy így szabaduljon meg a rábízott állatoktól?
Az alapítvány munkatársai időben a helyszínre értek, így a macskák már biztonságban vannak, és megkapták a szükséges ellátást. Most azon dolgoznak, hogy a jövőben szerető gazdára találjanak.
Az állatvédők ismét felhívták a figyelmet arra, hogy egy háziállat elhagyása nemcsak erkölcsileg elfogadhatatlan, hanem súlyos szenvedést is okozhat. Az ilyen esetekben az állatok gyakran élelem, víz és menedék nélkül maradnak, így életük kizárólag azon múlik, hogy időben rájuk talál-e valaki.
A történet szerencsére ezúttal jó véget ért: a cicák már biztonságos helyen vannak, és esélyt kaptak arra, hogy új életet kezdjenek.
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